Fausses alertes à la bombe : 46 collèges et lycées évacués depuis la rentrée scolaire

C'est une épidémie dont les chefs d'établissements scolaires se passeraient bien en cette rentrée. Depuis le 4 septembre, 46 collèges et lycées ont dû être évacués dans le pays à cause de fausses alertes à la bombe, indique un décompte du ministère de l'Éducation communiqué ce vendredi à franceinfo.

"Depuis la rentrée, le ministère constate une recrudescence de menaces d’attentat proférées contre des établissements par messages électroniques", confirme le ministère de l’Éducation nationale.

Les académies de Normandie, Bordeaux et Versailles les plus touchées

Les académies les plus touchées par ces fausses alertes à la bombe sont l’académie de Normandie, avec quinze évacuations d’établissements, suivie de l’académie de Bordeaux , où huit établissements ont dû être évacués. Viennent ensuite les académies de Versailles (5 évacuations), Créteil (4) ou encore Lille (3). L'académie de Grenoble, entre autres , a également été touchée.

Trois personnes arrêtées mercredi

Plusieurs enquêtes ont été ouvertes, et trois personnes ont été arrêtées mercredi : deux mineurs, âgés de 15 et 17 ans, et un jeune homme de 20 ans. Le mineur de 15 ans a été interpellé à Arpajon (Essonne), celui de 17 ans à Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) et l 'homme de 20 ans à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, où les 1.400 élèves du lycée Marie-Curie ont été évacués mardi.

Mardi et mercredi, plusieurs lycées ont été évacués en Seine-Maritime , en Seine-Saint-Denis, dans les Hautes-Pyrénées et les Yvelines. En Seine-Maritime, sept établissements scolaires avaient été évacués mardi puis huit autres mercredi, principalement à Rouen, à la suite de "messages de menaces de commission d'attentats", selon la préfecture. "Aucune menace n'a été (...) confirmée", avait indiqué la préfecture, précisant qu'une enquête avait été ouverte par le procureur de la République de Rouen.