Fausses alertes à la bombe dans des lycées et collèges, un adolescent des Bouche-de-Rhône mis en examen

Trois adolescents ont été mis en examen ce jeudi 2 février dans l'information judiciaire ouverte après des menaces et le piratage d'espaces numériques de travail. Un de ces jeunes vit dans les Bouches-du-Rhône. Ces fausses alertes avaient mené à l'évacuation de quinze établissements scolaires en France, dont plusieurs dans le département.

Plusieurs lycées évacués, dont un à Marignane début janvier

Selon une source de l'AFP, ces trois adolescents sont mis en examen pour menaces de mort et d'atteinte aux biens dangereuses pour les personnes, ainsi que pour dénonciation mensongère. Âgés de 14, 15 et 17 ans, ils sont originaires de Gironde, du Val-de-Marne et des Bouches-du-Rhône, avait indiqué mercredi le parquet de Paris. Selon la source judiciaire, ils ont été placés sous contrôle judiciaire.

Selon une source proche de l'enquête, les messages avaient d'abord été mis en ligne le 23 décembre sur des forums de jeux vidéo, avant d'être recopiés et diffusés sur des ENT, notamment début janvier. Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, avait évoqué début janvier "des messages similaires d'un bout à l'autre du pays, donc des comptes piratés".

Début janvier, le lycée Maurice Genevoix de Marignane avait notamment été évacué à cause d'une alerte à la bombe.