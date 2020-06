Faut-il assouplir les mesures sanitaires dans les écoles bretonnes ?

Les écoles ont rouvert depuis quelques semaines déjà, accueillant les élèves selon des mesures sanitaires très strictes. Parmi elles, l'interdiction de réunir plus de 15 élèves par classe, le lavage de main très fréquent, etc. Dans une interview pour le Journal du Dimanche, le président du Conseil Scientifique appelle le gouvernement à alléger le protocole sanitaire : "même en continuant à respecter des règles un peu lourdes, on pourrait les simplifier en périscolaire d'ici la fin juin : pendant les repas, les récréations ou le sport".

En Bretagne, des maires appellent à une simplification du protocole

Un avis partagé par Stéphane le Doaré, maire réélu de Pont-l'Abbé. "Le protocole sanitaire appliqué dans les écoles est plus contraignant que celui en place dans les EPHAD, alors qu'on apprend que les enfants ne seraient pas si contagieux que cela", explique-t-il. Dans sa commune où 70% des élèves sont rentrés à l'école, la situation commence à être tendue : "Là, nous sommes au maximum de notre capacité d'accueil. Cela pose clairement de vraies difficultés pour le futur".

À Briec, la situation est sous contrôle pour les classes élémentaires où les enfants se rendent 2 jours par semaine à l'école. Pourtant, l'organisation n'a pas été simple pour la nouvelle équipe municipale, tant les consignes de sécurité de l'Education Nationale sont arrivées tardivement. Aujourd'hui, les règles sont telles que les classes de petite section ou de moyenne section n'ont pas encore pu rouvrir. Le nettoyage très fréquent des salles de sieste ne peut pas être correctement effectué au regard du protocole exigé. Dans la commune, 70% des enfants sont rentrés en classe, aidés par la reprise de l'activité de la cantine scolaire.