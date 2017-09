Faut-il revenir sur la réforme des rythmes scolaires à Saint-Étienne?

Lors du conseil municipal de juillet Saint-Étienne a décidé de lancer une concertation publique la semaine prochaine et de demander l'avis des acteurs, enseignants, parents d’élèves ou intervenants sur le sujet.

Fin juin dernier, avec un décret "d'assouplissement des rythmes scolaires" le gouvernement est revenu en arrière sur le sujet. Il a autorisé un retour des communes à l’ancien système, si elles le souhaitent.

Il faut se souvenir que la réforme appliquée à la rentrée 2014 avait connu pas mal de critiques.

Saint -Étienne avant de se lancer veut obtenir l’avis des utilisateurs. Samy Kefi-Jérôme, adjoint au maire chargé des questions scolaires.

Les parents vont donc être étroitement associés à cette réflexion sur le retour ou non de la formule ancienne.

Eva Maroni est parente de 3 élèves, adhérente de la FCPE. Elle n’était pas pour la réforme, mais elle ne veut pas non plus revenir en arrière

Selon l’association des maires de France depuis cet été 43 % des communes françaises ont choisi de revenir à l’ancienne méthode, d’avant la réforme.

Quelle est à saint Étienne aujourd’hui l’importance de cette réforme des rythmes scolaires appliquée depuis 2014?

Il y a dans la ville de Saint Étienne, 74 écoles qui abritent 530 classes qui scolarisent 12 200 enfants de niveau maternel et élémentaire dans l’enseignement public. Et pour appliquer ces rythmes scolaires, la ville utilise 600 vacations par jour pour un budget global et annuel de 2 millions 200.000 euros.

Le sujet est donc d’importance. Samy Kefi-Jérôme adjoint au maire chargé des questions scolaires nous explique la méthode.

Une décision sera prise à la Toussaint, pour la rentrée 2018-2019. En attendant, la semaine de 4 jours et demi reste bien appliquée cette année scolaire 2017 - 2018