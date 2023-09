Faute d'assistant, Sultana Néziri, une enseignante limougeaude non-voyante ne peut pas assurer ses cours

France Bleu Limousin relaie aujourd'hui un appel à l'aide. Celui de Sultana Néziri, une professeure d'anglais de la cité scolaire Léonard Limousin à Limoges , qui exerce dans la partie lycée. Cette enseignante non-voyante de 29 ans vient de rater la rentrée. La raison ? Sultana Néziri ne peut plus donner de cours car elle n'a actuellement pas d'APSH (Accompagnants de Personnels en Situation de Handicap).

Cet accompagnant est indispensable pour son travail afin de l'aider au quotidien. Sans lui, impossible d'assurer les cours. En six ans, c'est la première fois que cela lui arrive. Mais comment en est-elle arrivée là ? Elle s'est confiée à France Bleu Limousin.

Des candidatures reçues mais...

La galère commence fin août, nous sommes alors à quelques jours de la rentrée. Son accompagnante démissionne. "Ça a été un choc parce qu'il fallait réagir très vite et essayer de trouver une solution pour que je puisse être devant les élèves le 4 ou 5 septembre." Sauf que Sultana Néziri ne l'a pas trouvée cette solution.

Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir tout tenté. "J'ai contacté du coup l'inspection académique, le rectorat de Limoges et mon chef d'établissement qui font ce qu'ils peuvent pour relayer l'annonce." L'enseignante a aussi posté des messages sur les réseaux sociaux. Elle a eu des candidatures, mais "elles sont un peu tombées à l'eau parce que ce sont des personnes à qui il manque l'une ou l'autre des grandes compétences nécessaires à cette fonction."

"J'ai l'impression de manquer à mes fonctions"

Résultat, elle n'a toujours pas d'accompagnant et ne peut pas enseigner. Ses élèves sont donc actuellement privés d'anglais et c'est très dur à vivre. "J'ai l'impression de manquer à mes fonctions en tant qu'enseignante. Le fait de ne pas savoir quand est ce que je peux commencer à travailler, c'est vraiment horrible." Sultana Néziri, qui se dit également angoissée par cette situation, explique ne pas être la seule à avoir des difficultés à trouver un accompagnant, un APSH. "Je sais qu'il y a d'autres enseignants qui ont un handicap et tous ont ce problème de comment est-ce que je recrute quelqu'un pour m'aider."

Elle réclame donc un vrai dispositif de recrutement et insiste sur l'importance du statut d'APSH, qui est selon elle "essentiel". "Il faudrait en fait qu'on se penche davantage sur ce statut, qu'on le définisse mieux et qu'il y ait un réel recrutement dans lequel pour chaque situation, on définisse les besoins de la personne et que ce soit précisé dans l'annonce pour trouver quelqu'un qui colle."

"Il faut qu'il y ait un vrai recrutement et qu'il soit plus ciblé"

Sultana Néziri ajoute*, "qu'un jour, on m'a proposé quelqu'un qui avait une licence de maths et on m'a dit 'ce n'est pas grave, ça le fera'... Non en fait."* L'enseignante explique que "si la personne ne parle pas un mot d'anglais, ça ne peut pas le faire." "Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est solide en anglais, qui maîtrise l'orthographe française, qui maîtrise un peu les outils de traitement de texte et qui a un bon sens du relationnel."

Elle insiste : "il faut qu'il y ait un vrai recrutement qui se fasse et qui soit plus ciblé aussi parce qu'autrement, si on a quelqu'un qui ne colle pas aux compétences dont on a besoin, on est handicapé encore plus en fait." Même si Sultana Néziri compte beaucoup sur le bouche à oreille pour régler le problème*, "ça ne peut pas être la solution ultime"*. "Il faut quelque chose de plus officiel et à ce jour, il n'y en a pas." L'enseignante se dit aujourd'hui au pied du mur et lance donc un appel à l'aide.