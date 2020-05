Faute de personnel et de matériel sanitaire, Villeperdue, au sud de Tours, repousse la rentrée au 18 mai

Comme dans de nombreuses autres communes françaises, à Villeperdue, en Indre-et-Loire, la reprise de l'école après le confinement n'aura pas lieu le 11 mai. Le maire a décidé de remettre d’au moins une semaine la rentrée scolaire dans ce village de 1 030 habitants. Roland Mariau pointe plusieurs problèmes : déjà, après avoir contacté les parents des 137 élèves pour savoir si ils comptaient scolariser leurs enfants pendant cette période où l'école ne sera pas obligatoire, il attend encore une trentaine de réponses. En revanche, il sait déjà qu'environ la moitié des gens qui ont répondu compte envoyer leur enfant en classe quand les cours reprendront.

Mais ce qui gène surtout le maire de Villeperdue, ce sont les incertitudes concernant le volet sanitaire : il n’a pas encore de masques pour les enseignants et le personnel, le désinfectant préconisé pour nettoyer les locaux est en rupture de stock…et ce ne sont pas les seuls points qui chagrinent Roland Mariau : "Quand je demande aux enseignants si il est prévu qu'ils soient formés, ils me répondent que rien n'est prévu, alors que c'est dans le protocole. Par ailleurs, on nous dit aussi par exemple que chaque enfant devra prendre sa température chez lui avant de venir, mais on ne pourra pas le vérifier donc effectivement, sur le plan sanitaire, je suis très réservé".

S'ajoutent à ça des problèmes d'effectif et de matériel : "_La grosse question pour la collectivité, c'est l'organisation de la restauration_. On fait face aussi à des problèmes de personnel : Sur trois personnes qui intervenaient dans l'école de Villeperdue pour aider les enseignants, il y a deux personnes à risques qui sont donc en arrêt-maladie. On est en train de voir avec la communauté de communes si éventuellement elle pourrait nous apporter une aide. On voit aussi si il pourrait y avoir des volontaires pour aider, chez les parents d'élèves par exemple, mais le temps de lancer tout ça, on n'aura jamais les réponses pour le 12 mai, c'est impossible".