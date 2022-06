Fay-de-Bretagne : des collégiens peignent des poèmes en espagnol sur des panneaux à accrocher aux murs

En français "sois heureux avec ce que tu as, il y a des gens qui n'ont rien et pourtant arrivent à sourire."

C'est une belle initiative d'un professeur d'espagnol du collège Marcelle-Baron, à Héric, en Loire-Atlantique. Une semaine avant les vacances scolaires, il fait sortir une petite dizaine d'élèves volontaires, hors temps scolaire, pour les emmener peindre sur de grands panneaux de courts poèmes en espagnol. Un projet qui s'appelle Acción Poética, et qui s'inspire d'un mouvement artistique né au Mexique dans les années 90.

Soit heureux avec ce que tu as, il y a des gens qui n'ont rien et pourtant arrivent à sourire

Petit à petit, deux phrases poétiques peintes en lettres noires ressortent sur un fond blanc. L'une d'elle : "Sé feliz con lo que tienes, hay gente que no tiene nada y aùn asi logra sonréir".

"En français, cela va dire : 'Soit heureux avec ce que tu as, il y a des gens qui n'ont rien et pourtant arrivent à sourire', exlique Erwann Sourdain, professeur d'espagnol au collège Marcelle-Baron à Héric. "On parle d'élèves que l'on met une heure dans une classe puis une heure dans une autre. Je leur ai proposé cette action en dehors du temps scolaire en leur disant que la poésie peut, elle aussi, embellir le monde. L'intérêt est davantage social que pédagogique."

Pour les habitants de Fay-de-Bretagne

Un intérêt social, puisqu'il est à destination des habitants de Fay-de-Bretagne. "L'idée de faire sortir l'espagnol de la classe, je trouvait ça à la fois sympa et original, confie le maire de la commune, Claude Labarre (SE). Personnellement, j'ai fait de l'espagnol au collège, maintenant ça remonte un petit peu, mais c'est super de se dire que cette langue pourra être lu dans la commune."

Les panneaux seront affichés dans les prochains jours dans les rues de Fay-de-Bretagne. - Erwann Sourdain

Arthur, Nolan, Titouan et les autres s'affairent autour des panneaux. On trace des traits au crayon de papier, on ouvre des boîtes de peinture... Pour ces élèves de 5ème et de 4ème, c'est une grande première. _"_C'est une phrase qui remotive les gens, estime Arthur, 12 ans. C'est plus drôle que d'être assis en classe. Au moins, on est en plein air."

Les deux phrases espagnoles seront affichées dans les prochains jours et tout l'été à Fay-de-Bretagne. Elles seront bientôt visibles près de la médiathèque et de la mairie de la commune.

Une autre Acción Poética a été menée par ce même professeur d'espagnol sur des murs de Notre-Dame-des-Landes.