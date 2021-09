La FCPE de l'Hérault s'inquiète sur des collectes d'informations vaccinales auprès d'élèves mineurs

La FCPE de l'Hérault (Fédération des conseils de parents d'élèves) tirent la sonnette d'alarme. Dès le jour de la rentrée, le jeudi 2 septembre 2021, des enseignants auraient demandé en classe, à leurs élèves mineurs, s'ils étaient vaccinés ou pas. Pour la FCPE, cette pratique viole le secret médical.

Une pratique jugée illégale pour la FCPE

"Mon fils m'a raconté que son professeur était passé entre les rangs pour demander qui était vacciné, raconte cette maman d'un lycéen. Et les enfants répondaient. Et même si le professeur parlait doucement, tous les autres enfants entendaient, comme ils n'avaient rien d'autre à faire. Mon fils a répondu mais, le soir, il m'a dit qu'il ne comprenait pas pourquoi on lui avait posé la question."

Le protocole indiquait effectivement aux établissements de réaliser un sondage pour détecter combien d'élèves ne sont pas vaccinés en vue de préparer des campagnes de vaccination ou d'informer les familles sur les démarches à suivre pour faire vacciner leur enfant. Pour la FCPE, c'est surtout le procédé mis en place dans certaines classes qui est grave.

"Je me sens trahie. Je confie mon enfant à l'établissement scolaire. On nous dit qu'il n'y a pas de pass sanitaire. Et dès le premier jour, on le questionne sur son statut vaccinal" - Une maman d'un lycéen héraultais Copier

Pour la Fédération, ces pratiques sont illégales : on ne peut poser la question directement à un mineur, sans passer par ses parents. "Le débat, il n'est pas sur la vaccination ou pas, explique Marine Kissous, secrétaire générale adjointe de la FCPE 34. Le débat est sur la protection du secret médical et la protection des données personnelles. Quand on s'en prend à des enfants, le premier jour de la rentrée, qui va oser refuser de répondre à son professeur principal? Ce qui s'est passé est grave." Des parents d'une dizaine d'établissements de l'Hérault auraient fait état de ces pratiques.

La FCPE indique qu'elle a contacté des juristes de la CNIL qui auraient été choqués et qui lui auraient conseillé de faire un signalement. La Fédération réfléchit à cette proposition. Entre temps, elle demande aux établissements de détruire les documents qui recensent le statut vaccinal des enfants.

À la veille de la rentrée scolaire, le Rectorat avait indiqué que le statut vaccinal serait demandé, en cas de contamination dans une classe, aux cas contacts avérés. Dans ce cas-là, les parents devaient répondre, par écrit, via une attestation sur l'honneur.

Marine Kissous, secrétaire générale adjointe de la FCPE, explique que des parents d'élèves d'une dizaine d'établissements de l'Hérault leur ont signalé ces pratiques Copier