Fenouillet : le collège François-Mitterrand fermé jusqu'au 2 juillet pour cas de Covid-19

Deuxième cas de coronavirus dans un établissement scolaire de Fenouillet, près de Toulouse. Après l'école piquebeyre fermée une semaine pour cas de Covid parmi le personnel, c'est au tour du collège François-Mitterrand de déplorer une contamination. Sur son site internet, l'établissement annonce sa fermeture à partir du lundi 25 mai, jusqu'au 5 juillet. Information confirmée par la mairie sur ses réseaux sociaux.

Sur le site du collège, le principal Jean-Pierre Pujo écrit : "L’identification et le dépistage des cas contacts sont en cours, en application du protocole sanitaire. Des décisions de quatorzaine ont été prises pour des personnels et un élève déclarés contacts confirmés. Un nettoyage minutieux, une désinfection des locaux occupés et objets potentiellement touchés par l’adulte seront effectués par les services du Conseil Départemental avant d’accueillir à nouveau les élèves.La quatorzaine mise en place jusqu’au mardi 2 juin ne permet plus l’accueil des élèves par l’absence de personnels indispensables dans l’application du protocole sanitaire".

La continuité pédagogique se fera exclusivement en « télé-enseignement » pour la semaine, comme pendant la période de confinement. Selon la mairie de Fenouillet, les transports scolaires du conseil départemental seront également supprimés à partir de lundi 25 mai.