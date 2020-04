Fermeture annoncée de deux classes à Villeneuve-lès-Maguelone

La règle est cruelle mais très claire : en dessous de 25 élèves en moyenne par classe dans une école, une classe doit fermer. C'est ce qui se passe à Villeneuve-lès-Maguelone dans les écoles élémentaires Bouissinet et Dolto. Le nombre moyen d'élèves prévu par classe est inférieur à 25, il faudra donc fermer une classe dans les deux établissements à la rentrée de septembre 2020. L'information est un peu passée inaperçue car les conseils d'écoles qui devaient se tenir au mois de mars; ont été reportés en raison des mesures de confinement liées à l'épidémie de Covid-19.

La commune gagne des habitants

"Nous ne contestons pas ces chiffres. En revanche, nous pensons qu'il est prématuré de décider d'une fermeture aujourd'hui, estime Marie Zech secrétaire du conseil local FCPE. D'abord parce que les nouvelles inscriptions qui se font normalement entre début mars et début mai sont perturbées en raison du coronavirus. Ensuite parce que de nombreuses constructions de logements sont en cours dans la commune, qui dépasse désormais les 10.000 habitants. Par conséquent, de nouvelles familles sont attendues et le nombre total d'enfants à la fin de l'été sera plus élevé qu'aujourd'hui", argumente-t-elle.

Une pétition sur internet

Les parents d'élèves et enseignants sont déterminés car ils savent que s'il est facile de fermer une classe, il est beaucoup plus difficile d'en rouvrir une. En effet, il faut pour cela une moyenne de 30 élèves par classe, mais sur l'ensemble des écoles de la commune.

La municipalité, qui a déjà fait face à la fermeture d'une classe en maternelle il y a quelques années, soutient les parents d'élèves et les enseignants. L'adjointe aux affaires scolaires vient d'écrire en ce sens au rectorat. Une pétition circule sur internet. Elle a déjà été signée par plus de 500 personnes.

La décision de fermeture doit être entérinée jeudi 9 avril lors d'un comité technique spécial départemental (CTSD) avec le directeur des services académiques de l’Éducation nationale (DASEN).