Fermeture d'une classe école Righi à Nice, des parents se mobilisent

A peine une semaine après la rentrée scolaire, une classe de CM1/CE2 école primaire Righi à Nice risque de fermer, sur proposition de l'Inspection académique. La vingtaine d'élèves concernés devront changer de classe et d'enseignant dès ce lundi 11 septembre pour être répartis dans d'autres classes de l'établissement, de différents niveaux et non adaptés aux élèves. Cela engendrerait aussi plus d'élèves dans les classes.

Inquiétude chez les parents d'élèves de l'école qui se mobilisent. L'Association des parents d'élèves a ainsi adressé un courrier au rectorat, à l'inspection académique et à la ville de Nice pour montrer sa vive opposition. Plusieurs parents se mobiliseront demain matin, le 8 septembre, à l'ouverture des portes de l'école.