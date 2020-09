Fermeture d'une école à Saint Jean le Blanc : "On a appuyé sur pause" dit le directeur académique du Loiret

-Comment a été prise la décision de fermer ce groupe scolaire de Saint Jean Le Blanc ?

Nous avions déjà dans la semaine dernière 2 enseignants testés positifs et mis en quarantaine ainsi que la classe de l'un des 2. Cette première situation a évolué et on appris ce weekend qu'une autre enseignante et un élève de CM2 étaient à leur tour positifs. Il s'imposait donc de prendre une décision et de stopper la propagation. Quelque part, on a appuyé sur le "bouton pause" pour mieux reprendre lundi prochain.

- Décider une fermeture, en plein weekend, c'est forcément compliqué ?

Il a fallu prévenir d'abord le rectorat, la préfecture du Loiret et bien sûr la mairie de Saint Jean le Blanc. Et après, dans l'urgence, les familles ont été prévenues pour qu'elles puissent s'organiser. En tout, on compte 251 élèves répartis sur les 2 sites du groupe scolaire. Et il faut savoir que les locaux notamment pour la restauration scolaire sont très étroits et présentent des contraintes qui limitent le respect des distanciations. Cela a joué aussi dans notre décision.

- Un seul enfant est porteur du virus mais la décision en impacte 250. Les parents auront peut-être du mal à comprendre ?

Je l'entends tout à fait. Mais encore une fois, nous appliquons ici les mesures posées par les autorités sanitaires. Pour l'instant, je n'ai pas eu de retour problématique et je pense que les parents eux aussi comprennent la situation.

Philippe Ballé, le directeur académique des services de l'Education Nationale dans le Loiret © Radio France - Anne Oger

- Pourquoi les enfants de cette école ne peuvent pas non plus suivre leurs activités extra scolaires cette semaine ?

Cela fait partie du même principe de limitation des brassages. Et donc, comme il y avait une situation problématique sur l'école, il était logique que nous incitions les familles à limiter les risques. C'est un travail de concertation que nous avons fait avec la mairie de Saint Jean le Blanc, en toute transparence.

- A ce jour, combien de classes sont fermées dans le Loiret ?

Au dernier comptage de vendredi, nous avions 16 classes fermées, essentiellement en école mais aussi quelques unes en collège et lycée.