Fermeture d'une école, boom de l'apprentissage, l'enseignement catholique a aussi fait sa rentrée en Mayenne

L'enseignement catholique en Mayenne, c'est 91 établissements en cette rentrée scolaire 2023, 9 480 élèves en primaire, un chiffre en baisse et 11 335 jeunes en collège et lycée, un effectif stable pour le second degré. "On est dans le cadre de la baisse démographique qui touche toutes les communes", analyse François Roseray, le directeur diocésain.

La Mayenne compte un établissement scolaire privé catholique en moins depuis la rentrée. Il n'y avait plus assez d'élèves à Bierné-les-Villages, ils n'étaient plus que 24 l'an dernier. "La décision de fermer une école, c'est toujours très douloureux et on a essayé du mieux qu'on a pu d'accompagner les familles, les élèves, pour leur donner des possibilités de trouver une école catholique voisine."

Environ deux-tiers des élèves de Bierné sont toujours scolarisés dans l'enseignement catholique, à Grez-en-Bouère, Châtelain, Argenton ou Gennes-sur-Glaize. Les autres ont cours à l'école publique de la commune, qui a ouvert une classe supplémentaire.

Le boom de l'apprentissage

L'apprentissage connaît aussi un grand succès dans l'enseignement catholique, + 8% d'apprentis en 2023 par rapport à l'an dernier. Plusieurs formations ont ouvert cette année, en coiffure notamment et en aménagement paysager. "On entend dire du côté des élèves, des jeunes qui font ce choix qu'ils sont reconnus sous un autre statut. Ils perçoivent aussi une petite rémunération en tant qu'apprenti. Et puis, très concrètement, on voit bien que les jeunes ont besoin d'être en contact avec la réalité de la vie, de l'entreprise, du travail et que cette alternance entre l'école et la présence en entreprise correspond vraiment à quelque chose qui leur plaît beaucoup aujourd'hui."