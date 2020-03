Pas de classe dans le Haut-Rhin : toutes les familles seront appelées par les directeurs d'école

Les écoles, les collèges et lycées sont fermés à compter de ce lundi 9 mars dans le Haut-Rhin, pour une durée de deux semaines. Comment vont travailler les élèves pendant cette période ? Les réponses de la rectrice de l'académie de Strasbourg.

Ecole fermée à Mulhouse pour cause de coronavirus.

"Les parents ont besoin d'être rassurés" reconnaît Elisabeth Laporte, la rectrice de académie de Strasbourg, en direct lundi matin sur France Bleu Alsace. Dans le département du Haut-Rhin, 130.000 élèves sont privés d'écoles, de collèges ou de lycées à compter de ce lundi 9 mars et jusqu'au 22 mars, pour éviter la propagation du coronavirus. "Ils ont besoin qu'on leur explique dans quel cadre va être assuré la continuité pédagogique".

"Nous avons travaillé tout le week-end avec les experts pédagogiques, pour mettre en place des modalités de cette continuité pédagogique", indique Elisabeth Laporte. Pour ceux qui ont un ordinateur et une connexion, ils pourront travailler par internet par le biais des espaces numériques de travail dont disposent déjà les collégiens et les lycéens.

Cela pourra durer plus de 15 jours" - Elisabeth Laporte, retrice de l'académie de Strasbourg

Dans le premier degré, en revanche, l'utilisation des mails et plus globalement d'internet pour le travail à la maison n'est pas du tout habituel. Ce lundi, "nous avons demandé aux inspecteurs de circonscriptions et aux directeurs d'école d'assurer un contact téléphonique avec tous les parents". Si la famille ne possède pas d'ordinateur ou de connexion internet, elle pourra se déplacer en mairie pour récupérer des documents.

La rectrice de l'académie de Strasbourg précise que "les attentes ne sont pas les mêmes en maternelle qu'en classe d'examen, au lycée notamment". Elisabeth Laporte ajoute que cette situation est "évolutive" : "Oui, on peut envisager que les choses durent plus longtemps que 15 jours".