Fermeture de classe : le maire de Mortain-Bocage dans le sud-Manche veut porter plainte

"A l'heure où on est capable de donner des amendes de 135 euros à des gens qui vont rompre un couvre-feu, on a des hauts fonctionnaires de l'Etat qui prennent des décisions et qui pourraient passer à travers les gouttes" s'énerve le maire de Mortain-Bocage. Objet de sa colère : la décision, lors du conseil départemental de l'éducation nationale de la Manche vendredi 12 février, de fermer 42 classes à la rentrée prochaine dont une des quatre classes de l'école de Notre-Dame-du-Touchet, à Mortain-Bocage.

C'est complètement incohérent. On va regrouper les élèves et les tasser alors qu'on nous demande, nous élus, d'assurer la distanciation entre les enfants. L'intérêt des enfants dans tout ça ? Il n'y en a pas. L'intérêt de la santé publique ? Il n'y en a pas. Je considère que c'est une faute grave.

Hervé Desserouer met en avant des questions de sécurité pour la population. Il annonce vouloir "porter plainte pour mise en danger volontaire de la vie d'autrui".

La directrice d'académie lui répond

En septembre prochain, 70 élèves sont attendus à l'école publique de Notre-Dame-du-Touchet, soit, selon la mairie, une classe de 14 CP-CE1 et deux classes de 28 élèves. Cette répartition doit être "plus équilibrée", répond la directrice d'académie Sandrine Bodin qui appelle au dialogue :

J'ai souhaité une carte scolaire qui accompagne et préserve très fortement nos structures rurales. A Notre-Dame-du-Touchet, ça fait une moyenne de 21,7 élèves par classe, avec une répartition pédagogique qui peut s'équilibrer autour de cette moyenne.

Mais la baisse démographique dans la Manche est bien là et l'action à mener, assure la directrice d'académie, c'est désormais de raisonner plutôt "en terme de projet, d'ambition et d'attractivité". Mortain vient d'ailleurs d'être choisi pour expérimenter un nouveau dispositif de l'Etat : les territoires éducatifs ruraux.