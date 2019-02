Fermeture de classe : les parents d'élèves bloquent les écoles des Roches-Prémaries-Andillé

Dans la Vienne, nouvelle action de parents d'élèves contre des fermetures de classes. Cette fois, ce sont les parents d'élèves des Roches-Prémaries-Andillé, au sud de Poitiers, qui se mobilisent. Blocage des écoles ce mercredi et ce jeudi.

Roches-Prémarie-Andillé, France

La grogne des parents d'élèves des communes des Roches-Prémaries-Andillé, au sud de Poitiers. Ils viennent d'apprendre la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine et comptent bien se mobiliser pour l'empêcher. Alors que les différentes instances travaillent à redessiner la prochaine carte scolaire, les parents ont prévu ce mercredi et ce jeudi de bloquer leurs écoles, et ce, dès l'ouverture, à 8h35.

Dans un communiqué intitulé "Non à la fermeture de classe !", les parents d'élèves des écoles de la Saulée s'expliquent. Cette fermeture, selon eux, engendrerait la détérioration de la qualité d’enseignement dans les deux écoles, la surcharge des classes, avec plus de 30 élèves, alors que la moyenne nationale et les recommandations se situent autour de 24-25 élèves par classe.

Les parents mobilisés s'inquiètent aussi du licenciement éventuel d’une ATSEM.