Fermeture de classe : les parents d'élèves de Mansigné bloquent l'entrée de l'école avec des bottes de foin

Des ballons gonflables colorés, des pancartes "Non à la fermeture de classe"... et des grandes bottes de paille installées en travers de l'entrée. L'atmosphère était particulière ce lundi matin devant l'école du lac de Mansigné, après le blocage surprise mis en place par un groupe d'une petite dizaine de parents d'élèves dans la nuit de dimanche à lundi pour dénoncer la suppression de classe qui menace l'établissement le mois de septembre.

L'école du Lac, maternelle et élémentaire, doit passer de six à cinq classes à la prochaine rentrée, comme l'avait indiqué la carte scolaire dévoilée en février par les relais départementaux de l'éducation nationale. "Ça voudrait dire des classes avec trois niveaux" se désole la représentante des parents d'élèves Hélène Desmares, "alors que les critères retenus pour prendre cette décision ne tiennent pas. Il n'y aura pas moins d'enfants l'année prochaine puisque l'on passera de 115 à 123 élèves, 129 si on compte les toutes petites sections".

L'école maternelle a été elle aussi bloquée © Radio France - Steven Gouallier

"Nos enfants comptent moins que les autres"

Parmi les parents d'élèves qui patientent devant la grille de l'entrée, une très grande majorité soutient l'action menée. "Les enfants vont se retrouver entassés, on va laisser de côté ceux qui sont le plus en difficulté", déplore Germina. A ses côtés, Karine ajoute "mon fils est autiste, le fait d'être entassé avec d'autres, ce ne sera pas bon pour lui". Pour Jessica, "on vise encore une fois les écoles du milieu rural. Peut-être que nos enfants comptent moins que les autres, je ne sais pas...".

De l'autre côté de la grille (et des bottes de paille), la directice Valérie Avrillon dit "comprendre la riposte" mais estime que l'action "pose un problème de sécurité, surtout pour les plus grands qui viennent à l'école sans leurs parents".

L'action s'est achevée un peu avant 11h30, les parents enlevant eux-même les ballots de foin pour permettre la reprise des cours. "C'était symbolique et temporaire, le but n'est pas de bloquer l'école toute la journée", précise Hélène Desmares, "c'est la troisième année consécutive qu'on est concerné par une fermeture de classe. Les deux dernières années, on a réussi à l'éviter, il faut juste que ça remonte la tête des services de l'éducation nationale, qui pour l'instant n'a pas donné suite à nos demandes de réunion".