Fermeture de classe : une annonce sur leboncoin pour recruter des écoliers dans le sud Sarthe

« Tu as entre 3 et 10 ans, tu as dit adieu à tes couches alors n’hésites pas à postuler », c’est ce qui est écrit sur l’annonce. Il ne manque que quatre élèves pour éviter la fermeture d’une classe, à la rentrée prochaine, de l’école primaire Roland Deret à Saint-Gervais-en-Belin. Les parents d’élèves ont donc fait le choix de poster une annonce sur leboncoin pour recruter de nouveaux écoliers.

ⓘ Publicité

Tout comme une offre d’emploi

Afin de donner envie aux parents et aux enfants d’intégrer l’école, ils ont décrits les activités qu’il y a dans l’établissement mais aussi aux alentours. « Tu auras accès à des locaux remplis de jeux, d’activités avec au centre un restaurant scolaire flambant neuf où la cuisinière te mijotera pleins de petits plats sur place avec les produits locaux. »

« Les enfants ne sont pas des moutons, arrêtez de les compter ! »

C'est écrit sur une banderole devant l’école. Les parents dénoncent le fait que sur les 99 élèves, il n’en manque que quatre pour respecter le quota de 104 élèves dans une école pour qu’elle reste ouverte.

Autrement dit, il ne manque que quatre élèves pour éviter que quatre-vingt-dix-neuf ne se retrouvent sans école. « Classe supprimée, enfants sacrifiés » c’est ce que craignent les parents d’élèves.

Ils ont également crée une page Facebook, qu’ils espèrent temporaire, pour toucher plus de monde.

« Il n’y a plus de quota, la fermeture de la classe est actée »

Trois parents d’élèves de l'école Roland Deret ont été reçus en délégation par Frédéric Guillet, directeur adjoint de la DASEN (Direction Académique Services de l’Education Nationale), Mercredi 8 Mars 2023. C’est la déception pour ces parents qui apprennent qu’il n’y a plus de quota.

Ils ressortent de cette réunion avec encore plus de questions mais ne se laissent pas abattre. En juin, ils seront reçus à nouveau par une commission de l’Education Nationale pour réexaminer la fermeture de la classe.

« On attendra pas le mois de juin pour faire des actions ». S’exclame Stéphane Gutknecht, père d'une enfant en CE1 à l'école Roland Deret. Flyers, réunion public et même pétition sont mis en place.

Ils restent une carte à jouer pour ces parents d’élèves dévoués. « Quand il y a eu des non-fermetures de classe, c’est que les parents se sont battus et ils ont médiatisé » explique Stéphane Gitknecht.

Ci-dessous, l'annonce que l'école Roland Deret a postée sur le groupe Facebook.