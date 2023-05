Fermeture de l'Ulis autisme à Sainte-Hélène-sur-Isère : "l'Education nationale a laissé pourrir la situation"

A Saint-Hélène-sur-Isère près d'Albertville, les familles des élèves autistes accueillis en Ulis ont appris par courrier pendant les vacances de Pâques que la mairie avait décidé de récupérer les locaux de cette classe spécialisée pour accueillir les associations pendant les travaux de la salle des fêtes. "C'est comme si le monde s'écroulait", nous confiait une maman, dont l'enfant a fait des progrès extraordinaires depuis qu'il a intégré ce dispositif.

Le maire ne veut pas revenir en arrière

Le maire de Sainte-Hélène ne décolère pas et accuse les services de l'Education nationale d'avoir "laissé pourrir la situation" et de ne pas avoir cherché à trouver une solution avec la commune il y a trois mois. Mais là, Daniel Tavel estime qu'il est trop tard. Il va jusqu'à mettre sa démission dans la balance.

"Je suis en colère, surtout par rapport aux réseaux sociaux qui nous ont traînés dans la boue. Cette classe Ulis en fait, je l'ai créée depuis cinq ans. On s'en occupe journellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons besoin de ces locaux pendant les travaux de notre salle des fêtes qui est obsolète", explique Daniel Tavel.

"Tous nos bâtiments à Sainte-Hélène sont occupés, il n'y a pas d'autre solution"

Le maire de Sainte-Hélène regrette qu'on en soit arrivé là : "cette affaire aurait pu être évitée. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir en arrière. La salle des fêtes, on la fera. Et aujourd'hui, je suis prêt à remettre mon poste de maire en jeu. J'ai été dénigré, insulté sur les réseaux sociaux. Si je reviens en arrière, je ne suis pas crédible. Aujourd'hui, tout nos bâtiments à Sainte-Hélène sont occupés. Il n'y a pas d'autre solution".

Une solution pour chaque enfant autiste

De son côté, l'inspecteur de l'Education nationale en charge de l'école inclusive a assuré qu'une solution serait trouvée pour chaque enfant autiste. Il rencontrait les familles en fin d'après-midi ce vendredi à Albertville. Les services de l'Education nationale veulent jouer l'apaisement. "Nous continuons à dialoguer avec la mairie". Ils continuent aussi de travailler à une solution de partage des locaux à Sainte-Hélène-sur-Isère avec les associations, comme ça peut se faire ailleurs.