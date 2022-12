Fermeture de lycées pro à Paris : parents et enseignants s'inquiètent du risque de décrochage scolaire

Six syndicats, dont la FSU et la CGT Educ'action, appellent à un meeting commun, ce jeudi à la mairie du 20e arrondissement de Paris, pour dénoncer la fermeture prochaine de neuf lycées de la capitale. La décision a été annoncée début novembre par la Région, compétente en la matière. Sa nouvelle carte des formations proposées dans les établissements franciliens prévoit la fermeture de neuf d'entre eux d'ici 2024, parmi eux sept lycées professionnels. Tous sont situés dans Paris intra-muros.

Quinze élèves par classe

Les arguments avancés pour justifier cette réorganisation ne convainquent pas au lycée Suzanne Valadon. Cet établissement situé dans le 18e arrondissement forment de futurs vendeurs ou commerciaux qui comme Aminata habitent souvent le quartier. La jeune femme de 16 ans trouve "plus motivant" d'avoir un lycée "près de chez soi". Julien, lui aussi élève de 1ère, craint de perdre l'accompagnement personnalisé dont il bénéficie dans ce lycée à effectif réduit : "ici on est maximum quinze par classe, ça veut dire que les professeurs nous connaissent et nous suivent personnellement, ça nous aide dans notre scolarité".

Anne-Claire Boux, adjointe à la maire de Paris (ici en rouge) a apporté son soutien aux enseignants et aux élèves du lycée Valadon © Radio France - Sarah Tuchscherer

Des conséquences "désastreuses" pour les quartiers populaires

Cette enseignante, qui préfère témoigner sans donner son nom, indique que 60% des lycéens de Valadon sont boursiers : "ce sont des jeunes qui, pour beaucoup, doivent travailler à côté, ou ont des parcours de vie cabossés. S'ils n'ont plus un établissement à proximité, c'est le décrochage scolaire assuré". "Les petites unités avec des professeurs proches d'eux, c'est ce qu'il faut pour ces élèves fragilisés" insiste Sylvaine Baehrel, présidente de la FCPE 75. L'adjointe à la maire de Paris chargée de la politique de la ville, Anne-Claire Boux, a écrit au ministre Pap Ndiaye pour le mettre en garde contre "les conséquences désastreuses de ces fermetures pour les quartiers populaires".

Des créations de places en banlieue

La Région justifie cette réorganisation par la baisse globale des effectifs dans la capitale et par la vétusté de certains locaux. Elle fait aussi fait valoir que ces fermetures concernent moins de 800 jeunes, soit à peine plus de 1,5% des effectifs lycéens de la capitale. D'ici 2028, elle promet la création de près de 15.000 places supplémentaires par la construction, en banlieue, de onze nouveaux lycées et six extensions d'établissements existants.