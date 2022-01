Fermeture des cantines : "il y a trop de personnel absent" dans les écoles de La Rochelle

Pas de cantine pour les écoliers rochelais, le 20 et 21 janvier ! L'annonce a été faite en début de semaine par la mairie. Une solution "de dernier recours", car il y a "trop de personnel absent" pour faire tourner la restauration scolaire, dans les écoles gérées par la ville. Pour les enfants ce sera donc, au choix, repas à la maison ou pique-nique à l'école.

"Je suis contente parce que la cantine, c'est pas bon !" se réjouit Marie-Lou, en CM1 dans une école rochelaise. Mais sa maman, Emilie, n'est pas du même avis : "Elle va manger froid... Mais je travaille et je n'ai pas le temps d'aller la chercher à l'école." Une situation peu pratique pour les parents "mais là on n'avait plus le choix", explique Mathilde Roussel, l'élue à la mairie chargée de la restauration scolaire. "Il manque trop de personnel, notamment des animateurs et des Atsem, les encadrantes de classes en maternelle."

Moins de classes fermées, plus de personnel absent

Une centaine d'encadrants scolaires sont actuellement en arrêt. "Ils étaient 94 au 19 janvier", précise Mathilde Roussel. Soit deux personnes en moins par école. Face à ce fort absentéisme, les équipes tentent de compenser. "Par exemple, le personnel des cuisines vient surveiller en salle. Tout le monde essaie de faire au mieux pour les enfants", explique l'élue de La Rochelle. "Avec tous ces protocoles depuis deux ans, on a appris à se réorganiser vite."

Mais avec la hausse des cas et le nouveau protocole, cette flexibilité ne suffit plus. "Maintenant, on a de moins en moins de classes fermées... et de plus en plus de personnel absent !" constate Mathilde Roussel. "Près de la moitié des absents sont remplacés, mais là on est arrivé au bout de ce qu'on peut faire, on ne trouve plus personne." Une nouvelle "réunion de crise" doit se tenir le 21 janvier : si le nombre d'absents persiste, la fermeture des cantines pourrait être prolongée la semaine prochaine.