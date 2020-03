Fermeture des écoles : les enseignements à distance prêts "avant la fin de la semaine" selon la rectrice

C'est l'une des interrogations légitimes pour vous parents et grands-parents en ce lundi : que faire de vos enfants, alors que le stade 3 de l'épidémie de coronavirus est enclenché à Dijon et en Côte-d'Or ? La rectrice d'Académie, Nathalie Albert-Moretti, répond à vos questions.

Avant un éventuel confinement total, l'une des mesures les plus marquantes annoncées ces dernières heures par le gouvernement, c'est bien sûr la fermeture de toutes les écoles, de tous les établissements scolaires, dans tout le département de la Côte-d'Or, et partout en France.

Et cette question qui taraude la plupart des parents : quid des enseignements pour les enfants ? Sont-ils prêts ? Va-t-il falloir attendre longtemps ? "Que les parents se rassurent", affirme la rectrice Nathalie Albert-Moretti, "les choses se mettent en place vite, avant la fin de la semaine les élèves seront en capacité de suivre les enseignements à distance. Le mot d'ordre c'est le calme, l'apaisement, on prend tout ça en main, les équipes sont très investies et il faut d'ailleurs les féliciter."

Les enseignants mobilisés... pour la garde d'enfants

En attendant, certains personnels de l'Éducation nationale seront mobilisés pour accueillir les enfants des personnels de santé mobilisé dans la lutte contre le Covid-19.

"Seuls les personnels absolument nécessaires à l'ouverture des locaux et à l'accueil des enfants des personnels soignants seront présents dans les établissements. La priorité, c'est évidemment la préservation de la santé des personnels. Cela se concilie absolument avec la continuité pédagogique. On a formé dès vendredi dernier l’ensemble des référents numériques, et l'ensemble des enseignants référents des usages numériques. Dès aujourd'hui (lundi), les enseignants les plus aguerris vont pouvoir utiliser les outils pour assurer la formation auprès de leurs élèves, les moins aguerris vont pouvoir être aidés."

La rectrice rappelle enfin que pour toute interrogation supplémentaires, le premier point de contact, c'est le chef d'établissement, avant le standard du rectorat.