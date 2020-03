Fermeture des écoles : les parents mettent en place des gardes alternées

Pour la plupart, ils ont été pris de court par l'annonce de la fermeture de tous les établissements scolaires dès lundi. Les parents d'élèves de l'école publique "La mutualité", quartier Chantenay à Nantes, tentent désormais d'organiser la garde de leurs enfants. Selon le ministre de l'éducation Jean Michel Blanquer, les écoles pourraient rester fermées jusqu'aux vacances de printemps, soit un mois.

Le compte à rebours a commencé pour Sandrine et son mari. Tous les deux travaillent à l'hôpital de Nantes, ils sont donc mobilisés. Et en attendant que la mairie ouvre les garderies d'enfants pour le personnel de santé, d'ici lundi, ils doivent trouver une solution pour faire garder leurs trois enfants de 9, 12 et 14 ans ! "On ne peut pas faire venir les grands parents à cause du risque de contamination...", égrène Sandrine, "l'autre solution c'est que l'un de nous deux n'aille pas travailler et donc il manquerait l'un de nous à l'hôpital... Pour l'instant, la situation est insoluble !"

Pour qu'aucun parent ne reste sur le carreau, Anne-Laure propose qu'ils s'organisent. "Je voulais envoyer un mail à tous les parents par exemple qui sont dans la classe de mon fils [...] pour dire que je suis prête à garder l'un des enfants, une fois par semaine par exemple.. Une garde alternée à l'échelle de l'école. Valérie elle, teste déjà la méthode avec ses voisins et ça fonctionne ! "On s'envoie plein de messages depuis l 'annonce d'Emmanuel Macron [sur la fermeture des écoles]. Là on s'appelle, on s'organise pour se dépanner entre parents !", explique Valérie.Et ils ont déjà prévu une règle stricte : pas plus de 5 enfants par maison pour réduire les risques de contamination

Les enfants eux, se réjouissent déjà de cette pause momentanée de l'école : "je ne vais pas aller à l'école pendant je ne sais pas combien de temps", lance Mailis, 9 ans, tout sourire.