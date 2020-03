Fermeture des établissements scolaires : l'académie d'Aix-Marseille va s'adapter, assure le recteur

C'est une mesure choc qui va bouleverser la vie d'un bon nombre de français. Les écoles, collèges, lycées et les universités du pays sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Une décision qui promet un vrai casse-tête pour l'Éducation nationale.

Ce vendredi 13 mars, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille se veut rassurant. "Cette décision était une option que nous avions envisagé", assure Bernard Beigner. Un dispositif de télé-enseignement va être mis en place dès lundi. "Nous allons travailler avec le CNED pour pouvoir continuer d'enseigner. L'organisme permet la scolarisation de plus de 75.000 élèves chaque année. Il permet 6 millions de connexions en même temps", indique le recteur.

Malgré les fermetures, les enseignants et professeurs restent à leur poste et vont continuer de donner des cours via les ordinateurs dont disposent les établissements scolaires. Pour les enfants handicapés par exemple, Bernard Beigner insiste sur le fait que des cours auront lieu pour tous. "Nous allons gérer au cas par cas".

Combien de temps peut-on tenir ?

Pas d'inquiétude, pour le recteur de l'académie d'Aix-Marseille : "Le CNED a prévu déjà quatre semaines de programmes. L'organisme en prépare d'autres si jamais les fermetures perdurent. Nous pouvons tenir jusqu'à la fin de l'année."

Les examens maintenus

Face à cette situation encore jamais connue dans le pays, Bernard Beigner assure que pour l'heure les examens de fin d'année (baccalauréat, brevet et partiels) auront bien lieu. "Il pourrait y avoir des modifications, mais il n'y aura aucun doute sur la qualité de ces examens. Pour l'instant, tout est maintenu, sachant que les partiels, par exemple, ne se déroulent qu'au mois d'avril."

L'organisation de l'ensemble des examens pourrait en revanche évoluer suivant l'état du pays dans les prochaines semaines.