Fermeture des établissements scolaires : "Ça faisait des semaines qu'on le demandait" (syndicat enseignant)

C'est l'une des principales mesures annoncées par Emmanuel Macron ce mercredi soir : la fermeture des établissements scolaires et des crèches partout en France métropolitaine et donc en Mayenne. Cela devait être un scénario de derniers recours mais face à la dégradation de la situation sanitaire, le chef de l'État n'a pas eu le choix. L'école à la maison est donc de retour à partir de mardi prochain. Puis à partir du 10 avril, tous les élèves seront en vacances scolaires pendant deux semaines, y compris ceux de l'académie de Nantes puisque les zones vont fusionner. "Malheureusement, c'est un constat d'échec que d'arriver à fermer les écoles. Mais voilà, il fallait probablement passer par là", réagit ce jeudi matin sur France Bleu Mayenne, Gérard Pigois, le secrétaire départemental du syndicat enseignant FSU en Mayenne.

Fermer les établissements scolaires, même dans des départements moins touchés par l'épidémie comme la Mayenne, c'était nécessaire, selon vous ?

Je pense qu'on a alerté depuis beaucoup depuis plusieurs semaines et en effet, l'épidémie se développe énormément et y compris dans les écoles. Le ministre prétendait que les écoles étaient épargnées, mais ce n'est pas le cas. Et même en Mayenne, on a une explosion des situations, donc il fallait absolument faire quelque chose. Malheureusement, c'est un constat d'échec que d'arriver à fermer les écoles. Mais voilà, il fallait probablement passer par là. Ça faisait des semaines qu'on le demandait. On en est là aujourd'hui.

Ça vous laisse très peu de temps pour vous organiser, pour préparer les cours à distance. Comment vous allez faire?

On a l'impression de se retrouver un an plus tôt, c'est-à dire qu'on est dans une situation d'impréparation et non d'anticipation. On se retrouve en effet avec un temps hyper réduit pour organiser les choses qui vont se passer dès la semaine prochaine. Donc nous, on demande évidemment au ministère de prendre en considération pour que les enseignants aient le temps de préparer les choses, notamment dans le premier degré et pour les directeurs sur qui va retomber une nouvelle fois toute cette charge de travail. Donc, nous demandons à ce que ce soit pris en compte.

Les élèves de l'Académie de Nantes devaient être en vacances normalement le 24 avril. Le calendrier scolaire est donc chamboulé. Les vacances vont finalement commencer le 10 avril pour tout le monde. Est-ce que ça peut avoir des conséquences pour les élèves et pour vous, les enseignants?

On va dire que dans la logique du gouvernement et des décisions qu'il a prises, on trouve plutôt assez logique qu'il ait procédé de la façon dont il l'a fait. Les conséquences, évidemment, c'est qu'à nouveau, on va se retrouver avec les questions de l'enseignement distanciel. Là encore, on a l'impression de se retrouver comme l'année dernière. Il y a toujours autant de familles, autant d'élèves qui n'ont pas le matériel. On n'a toujours pas les bons outils pour travailler, quoi qu'en dise le ministère et les services de l'Education nationale, par exemple. Donc, les conséquences, on va les retrouver sur les familles et sur les élèves les plus en difficulté, notamment les plus en difficulté socialement. C'est clair et net.