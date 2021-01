Fermeture des établissements scolaires : "ça peut aller très vite" prévient un proviseur de Castres

Lundi soir le proviseur de Castres a envoyé plus de 2000 mails à toutes les familles de son établissement. En quelques minutes, l’ARS a demandé de fermer son lycée de La Borde-Basse qui compte 2050 élèves et 79 classes. En cause environ 25 cas de Covid avérés dans cinq classes. Tout serait parti d’une fête entre lycéens qui a réuni une quinzaine de personnes. "Ça va très très vite" redit le proviseur Fabrice de Barros.

En tout, l’inspection académique du Tarn confirme que les établissements scolaires qui ferment sont de plus en plus nombreux. D’ailleurs, ce mardi, c’est le collège Notre-Dame de Castres qui a son tour annoncé qu’il fermait pour huit jours.

Sentiment de panique

Une situation difficile pour les élèves. Lou-Anne explique: "On est dans la mouise. Sans rien pendant une semaine. On ne sait plus comment les examens vont se passer." Et elle estime même que la fermeture c’est trop. "Il panique pour rien. J’ai été testé positive et j’ai été la pestiféré du lycée alors que je me suis isolée très vite. C’est démesuré." Agathe qui est en première avoue qu’à l’annonce de la fermeture elle a paniqué en pensant à son bac et la fermeture de cette semaine sans cours. Mais dès le premier jour, elle a suivi deux cours en distanciel.

Les parents aussi sont un peu inquiets ont d’ailleurs été nombreux à prendre contact avec le lycée pour savoir si la continuité pédagogique est mise en place. Le proviseur Fabrice de Barros a rassuré tout le monde en expliquant que la mise en place des cours en ligne pouvait se mettre en place en 24h, 48h mais que se serait fait. "Pour certains TD, c’était un peu compliqué de changer la progression, mais ça se met en place progressivement."

Les variants qui changent la donne

Mais le proviseur demande surtout aux élèves d’être très prudents. Parce que pour lui, la situation est plus difficile maintenant. Sans doute à cause du variant. "Entre la situation avant les vacances de Noel et après, et après on est passé à aucun cas contact qui revenait positif à presque un cas contact sur deux qui est testé positif maintenant."

Dans le Tarn officiellement six établissements sont fermés. C'est le chiffre officiel, mais l'inspection académique ne veut plus communiquer sur ces chiffres qu'une fois par semaine tellement les fermetures s’enchaînent en ce moment. Mardi soir, c’est le collège Notre-Dame de Castres qui a son tour annonçait une fermeture pour huit jours.

La liste des établissements fermés dans le Tarn.

Ecoles :

Briatexte (RPI Briatexte-La Baillé) du 18/01 au 27/01

Castres (Notre Dame), du 22/01 au 29/01

Couffouleux (maternelle et élémentaire) du 22/01 au 29/01

Collèges :

Castres ( Notre-Dame)

Labastide-Rouairoux (Collège Val du Thoré) du 20/01 au 29/01

Lycée :

Castres ( La Borde-Basse)

Le proviseur Fabrice de Barros se veut rassurant. © Radio France - SM