Fermeture du collège de Corlay : le maire dénonce la décision politique du département des Côtes d'Armor

On a appris la semaine dernière la fermeture du collège public Pier An Dall situé à Corlay dans les Côtes-d'Armor, pour la rentrée 2024. Une décision qui ne passe pas auprès des parents d'élèves qui créent un comité de défense. Ils sont soutenus par les élus et notamment par le maire de Corlay, également conseiller régional, Alain Ollivier.

ⓘ Publicité

Vous avez été surpris par l'annonce de cette fermeture voulue par le département des Côtes-d'Armor ?

Olivier Allain : complètement. Et je crois que le sentiment qui prévaut sur le pays de Corlay qui compte environ 3.000 habitants avec les communes aux alentours, c'est l'état de sidération total tellement la décision est brutale, totalement inattendue. C'est un collège qui fonctionne bien. Les effectifs sont plutôt en légère progression puisqu'il y a 73 élèves contre 54 il y a une quinzaine d'années. Et voyez-vous, hier, il y avait une très grande fête, un festnoz avec 3.500 danseurs. Et l'État de sidération va bien au-delà du secteur parce que la presse en fait l'écho. Le département revendique de soutenir ses territoires ruraux, d'être soucieux de l'équité territoriale et du développement des territoires ruraux. Et là quelque part, il décide du contraire de ce qu'il a dit dans cette campagne électorale. C'est franchement désinvolte et surprenant.

Comment le département justifie cette fermeture ?

Il évoque l'état du bâtiment pour reprendre ses propos. Nous, on trouve qu'ils sont en très bon état. C'est l'avis des parents d'élèves qui ne réclament rien du tout. D'ailleurs, actuellement, ils sont en train de refaire des fenêtres pour près de 38 000 euros. Il y a une expression qui dit "quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage". Du coup, il y a une décision prise sans concertation et après, une fois les décisions sont prises, on évoque des motifs faux comme l'état du bâtiment. C'est totalement surprenant, on ne comprend pas.

Et l'autre collège serait en meilleur état ?

Il s'agit du collège de Saint-Nicolas-du-Pélem, qui est situé à huit kilomètres, mais qui n'est pas sur la même communauté de communes. On reproche des fois à l'État d'avoir des décisions très centralisées, non concertées. On aurait pu penser qu'à l'échelle d'un département, on ne fasse pas pire en matière de centralisation. Et ici, c'est une décision qui a été prise. Même ceux de Saint-Nicolas sont assez surpris de cette décision. On aurait pu imaginer peut-être réunir tous les acteurs de ce territoire pour leur demander leur avis. Alors que là, on annonce un collège neuf soi-disant en 2028. Je pense qu'on se fait tout simplement rouler dans la farine. Et pour une fois que des élus ou que des parents d'élèves ne demandent pas de la dépense publique pour la dépense publique et sont contents de faire avec ce qu'ils ont. C'est assez surprenant de voir ce genre de décision tomber comme ça à un moment où on ne s'y attendait pas.

Quels sont les risques pour votre commune ?

À Corlay, il y avait 48 maisons à vendre, il n'y en a plus que deux. Donc, on a plein de nouvelles familles qui viennent notamment parce qu'il y a un collège, parce qu'on peut tout faire à pied. La situation urbanistique de Corlay fait qu'il y a beaucoup de services. Il y a des médecins, des dentistes, des banques et du coup, ce secteur d'attractivité disparaît quelque part avec ce collège alors que ça ne coûte rien de le maintenir puisque justement, il n'y a pas d'investissements nécessaires par rapport à ce qu'ils voudraient faire à huit kilomètres de là. Donc le risque encouru, c'est de considérer que les territoires ruraux ne comptent pas. Et on sait comment ça peut finir sur le plan politique, quand on a le sentiment d'être abandonné, les extrêmes gagnent. C'est tellement surprenant. On va essayer de mobiliser au-delà du territoire. Hier d'ailleurs, je n'ai vu que des gens me parler de ça et qui ne comprennent pas. C'est la première fois, peut-être qu'un collège est fermé. On souhaite voir le président du département.

Et le rectorat ?

Le rectorat, pour l'instant, n'était demandeur de rien. C'est une décision du Département puisque les collèges en dépendent.