Fermetures de classes : le Livradois mobilisé

Encore. Voilà ce que s'est dit Alexia Garon en découvrant le projet de carte scolaire présenté mercredi dernier, 2 février, par l'inspection académique pour le Puy-de-Dôme. 23 ouvertures de postes annoncées pour 34 fermetures, dont une classe à Tours-sur-Meymont, où son fils Milo est scolarisé.

Des classes à quatre niveaux

Dans ce RPI, regroupement pédagogique intercommunal, il y aurait donc à la rentrée, "une classe avec les petits jusqu'au CP à Tours-sur-Meymont et les grands à la Chapelle Agnon", détaille cette maman, "donc on se retrouverait avec une classe avec des maternelles et des enfants de CP qui doivent apprendre à lire et à écrire avec des petits à côté, dans une classe de 27."

Dans ces communes du Livradois, comme à Tours-sur-Meymont, c'est un combat pour le maintien de l'école en milieu rural. - (c) Alexia Garon

Impensable pour Alexia Garon qui s'indigne : "On trouve ça inadmissible de mettre les professionnels en souffrance et les enfants comme dans un parc à moutons ! C'est pas des moutons ! Il faut qu'ils arrêtent de les compter et il faut donner à nos enfants les mêmes chances que les autres d'apprendre et de s'épanouir."

L'école, stratégique dans le repeuplement des zones rurales

Des arbitrages à la baisse qui touchent également les RPI de Saint-Germain-l'Herm et Fournols, Saint-Jean-des-Ollières, Brousse et Sugères et l'école de Vollore-Ville où pourtant les élus redoublent d'efforts pour attirer et installer au mieux de nouvelles populations. "L'école municipale, c'est toujours les travaux qui sont programmés en priorité", rappelle Eric Dubourgnoux, conseiller départemental du canton des Monts du Livradois et maire de Saint-Gervais-sous-Meymont. "Une fermeture annoncée comme ça, brutalement, elle piétine ces engagements, c'est assez irrespectueux", ajoute l'élu. "D'autant plus qu'on est dans un contexte, lié sans doute à la crise sanitaire, où on a un retour des populations en milieu rural et donc des perspectives positives pour nos écoles."

Et Eric Dubourgnoux de rappeler que les familles qui envisagent de s'installer dans ces zones de montagne posent essentiellement deux questions : y-a-t-il une école et où peut-on se soigner ? "Si on ne répond pas de manière satisfaisante, c'est très très dissuasif."

Une manifestation commune adressée au Ministre de l'Education

Parents, élus et professionnels manifestent donc ce samedi, 5 février, 14h, devant la sous-préfecture d'Ambert, afin d'interpeler non seulement l'inspecteur d'académie mais surtout le ministre de l'Education Nationale, véritable responsable des moyens alloués au territoire.

Maman d'élève, Alexia Garon espère que cette mobilisation sera la dernière. "On aimerait un moratoire pour qu'on nous laisse tranquille parce qu'au bout d'un moment c'est un acharnement. On est peut-être des gens ruraux mais on reste des citoyens, qui paient des impôts, qui ont des droits !"

La carte scolaire présentée cette semaine a donc été rejetée par les syndicats enseignants qui dénoncent à la fois l'impact sur les zones rurales et des prévisions qui ne tiennent pas compte du besoin criant de remplaçants dans le département du Puy-de-Dôme.

Un nouveau comité technique est prévu jeudi 10 février.