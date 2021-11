Fermetures de classes : pourquoi n'en compte-t-on "que" six en Moselle ?

4.048 classes fermées en France, ce vendredi, pour des cas de Covid. En Moselle, on n'en compte que six, contre 58 chez nos voisins meurthe-et-mosellans, par exemple. Cela s'explique par l'expérimentation menée dans notre département : on ne ferme plus systématiquement une classe dès le premier cas.

Plus de 4.000 classes fermées en France ce vendredi à cause de cas de Covid : c'est un record depuis la rentrée de septembre. Dans l'académie de Metz-Nancy, il y a cent classes fermées, pour 259 élèves et 21 personnels positifs. Mais en Moselle, on en dénombre seulement six !

Le taux d'incidence le plus élevé de l'académie

A première vue, l'on pourrait croire que les Mosellans sont les "bons élèves" de l'académie : en Meurthe et Moselle, on compte 58 classes fermées, et même les départements de la Meuse et des Vosges, qui sont pourtant beaucoup moins peuplés, dénombrent chacun 18 fermetures de classe. Et pourtant, notre taux d'incidence en Moselle est le plus élevé de l'académie, que ce soit en population générale, où il s'élève à plus de 130 cas pour 100.000 habitants, ou chez les mineurs.

Protocole expérimental dans les écoles de Moselle

L'explication, c'est tout simplement cette expérimentation, en cours depuis début octobre en Moselle comme dans neuf autres départements français. Alors qu'ailleurs en France, les classes ferment au premier cas de Covid, avec ce protocole, on teste toute la classe et on ne place à l'isolement que les cas positifs.

Mais pourquoi y-a-t-il tout de même six classes fermées ? Cela signifie soit qu'il y a eu plus de trois cas dans la même classe, ou que les conditions matérielles pour réaliser les tests n'étaient pas réunies.