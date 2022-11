Fermetures de lycées dans le Grand-Est : "on l'a appris dans la presse"

C'est peu dire que la nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Leprésident de la région Grand-Est, Jean Rottner, confirme qu'une réflexion est en cours sur l'avenir de certains lycées . Des établissements pourraient fermer pour faire des économies et parce que le nombre d'élèves est en baisse. Combien et dans quelles villes ? Le chiffre de dix lycées circule mais officiellement, rien n'a été annoncé, "et chacun se demande si c'est lui qui va fermer" commente Olivier Pallez, proviseur du lycée Louis Vincent à Metz et représentant du SPDEN (Syndicat national des personnels de direction de l'Éducation nationale).

Surprise

Si Olivier Pallez partage le constat de Jean Rottner et la nécessité de mener un débat sur le sujet, c'est la méthode qui le chagrine. "Nous l'avons appris dans la presse" alors que la question, selon lui, mérite un vrai débat. "Globalement, on est assez favorable à l'étude du réseau des établissements et à voir si l'on peut améliorer ce réseau et pourquoi pas fermer un établissement, en créer un autre."

Le chef d'établissement fixe une priorité :"Il ne faut pas perdre les formations et je crois que c'est très important de regarder ou elles vont être relocalisées." En pensant notamment aux filières techniques et technologiques où les effectifs sont moins importants que dans la filière générale. "Ce sont aussi des établissements qui sont essentiels à la formation des jeunes. On a besoin, ici, de formation industrielle et donc on a besoin de ces petits établissements." Olivier Pallez s'attend à des levées de bouclier de la part des élus locaux et des parents d'élèves. Il espère une rencontre prochaine avec Jean Rottner.

