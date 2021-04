Fermetures des écoles à partir de ce vendredi soir : les parents berrichons doivent se réorganiser

Parmi les annonces d'Emmanuel Macron faites mercredi soir il y a bien sûr la fermeture des écoles. A partir de ce vendredi soir les élèves de crèches, maternelles, primaires, collèges et lycées doivent rester chez eux. Une semaine de cours à distance suivies de deux semaines de vacances scolaires sans différence de zones. C'est donc deux problèmes à gérer pour les parents berrichons dont les enfants sont scolarisés en maternelle et primaire. Ils doivent tout d'abord faire classe à la maison à partir de la semaine prochaine et ce pendant trois jours (ou trois jours et demi, ça dépend des écoles). Ils doivent également réorganiser les vacances de Pâques qui arrivent avec un peu d'avance dans la région : les écoliers seront en vacances dès vendredi prochain, le 16 avril, sans distinction de zones alors que les vacances auraient initialement dû avoir lieu dans la région du 24 avril au 10 mai.

Alors comment les parents le vivent-ils ? On leur a posé la question à Châteauroux, à la sortie des classes de l'école Saint-Martial. Leurs témoignages sont à réécouter ci-dessous.

Après les annonces du chef de l'Etat, les parents doivent s'organiser. Leurs réactions est à écouter ici. Copier

Et qu'en pensent les enfants ? Eux aussi sont directement concernés alors on leur a également posé la question. Leurs réponses sont à écouter ici.

La réaction des enfants de Châteauroux qui vont devoir faire l'école à la maison à partir de mardi 6 avril. Copier

La rentrée pour les élèves de maternelle et primaire se fera le 26 avril en physique et en distanciel pour collèges et lycées.