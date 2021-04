Fermetures des établissements scolaires : galère en vue pour les parents mayennais ?

En Mayenne, comme partout en France, c'est le retour de l'école à la maison la semaine prochaine. Le Président de la République a annoncé ce mercredi la fermeture des établissements scolaires pendant un mois, pour casser les chaînes de contaminations de la Covid-19. Les parents vont devoir encore s'organiser pour concilier le boulot et la scolarité des enfants.

C'est le cas de Jennifer, une mère de famille d'Ambrières-les-Vallées : elle a deux filles, Margaux en CP et Lison en CM1. "Je suis aide-soignante en milieu hospitalier donc je suis appelée souvent. J'ai une fille qui a des difficultés scolaires donc on va tenter de faire ce qu'on peut. Mais nous ne sommes pas instituteur. Au premier confinement les enseignantes ont été très compréhensives, ma nounou leur a fait parfois les devoirs, alors que ce n'était pas à elle de les faire" raconte Jennifer.

La FCPE inquiète

Au soir du vendredi 9 avril : les élèves des trois zones seront en vacances pour 15 jours. À partir du 26 avril, seuls les élèves de primaire et de maternelle reviendront en présentiel dans les établissements. Et à partir du 3 mai les collégiens et lycéens reviendront dans les classes. "La vraie question c'est : comment va se dérouler le distanciel ? Les enseignants vont avoir un très court délai pour l'organiser et cela peut jouer sur la qualité de ce distanciel" estime Bernard Bonneterre le président de la Fédération des Conseils de Parents d'Élèves de la Mayenne.