Festival : France Bleu Hérault se met à hauteur d'enfants pour leur faire découvrir le son à Montpellier

France Bleu se met à hauteur d’enfants du 4 au 7 novembre à Montpellier, un festival d’écoute et de création sonore destiné au jeune public dès l’âge de deux ans. Organisé au cœur de la halle Tropisme avec la collaboration de Coodio, le premier cluster audio-radio-voix. Quatre jours pour découvrir l’univers sonore à travers des ateliers, des animations, un parcours sonore, des émissions de radio et une exposition de matériel audio.

"Les enfants ont plein de choses à nous dire."

À l'origine de ce festival, Claire Moutarde, journaliste à France Bleu Hérault qui anime depuis deux ans des ateliers dans les écoles pour faire découvrir aux enfants l'univers du son : "On entend peu très peu de paroles d'enfants à la radio, et quand on les enfants, ce sont eux qui posent des questions aux sachants alors qu'ils ont plein de choses à nous dire. Il faut les entendre, entendre leurs préoccupations, leur quotidien, qu'on entende aussi leurs revendications."

Claire Moutarde anime des ateliers dans les écoles pour faire découvrir le son aux enfants Copier

"Le son permet de se raconter des histoires."

L'objectif de ces ateliers dans les écoles est de leur faire découvrir comment ils peuvent se servir de leurs oreilles. "Les enfants passent leur vie sur les écrans mais n'utilisent pas beaucoup leurs oreilles. Dans ces ateliers ils découvrent ce qu'ils peuvent entendre sans même sans rendre compte. D'un atelier à l'autre ils progressent beaucoup, et arrivent à entendre un oiseau qu'ils n'arrivaient pas à remarquer avant. C'est comme s'ils découvraient un monde nouveau, un jeu vidéo sonore. Le son permet de se raconter plein d'histoires."

Grace à Claire Moutarde, les enfants arrivent à se raconter des histoires sans image, uniquement avec le son Copier

Le programme du festival

L'animation Fragment de Paradis (Tout public)

Marc Calas, artiste du son, invite le public à une expérience sensible dans un lit. Ce lit est fait de vibrations, de scintillements et d’ondes sonores. Une installation sonore immersive présentée dans une roulotte comme un manège, une attraction sonore. Jeudi, vendredi et samedi de 16h à 18h pour tout public.

L'animation Djing

Qui était le tout 1er DJ du monde ? Comment passer d’un disque à un autre comme un pro ? Accompagné de Pura Pura (Arthur Dutil), DJ et producteur, les enfants seront plongés dans l’univers du "Djing", entre approche théorique autour du vinyle et initiation technique, sur les platines.

Les bornes sonores avec Radio France

Les bornes sonores permettront de découvrir ou redécouvrir la richesse de la programmation dédiée à la jeunesse. "À Hauteur d’enfants" et "Le Confin des contes" sur France Bleu, "Les Odyssées", "Une histoire et... Oli", "Les bestioles" de France Inter, "Salut l’Info" de franceinfo, "Les Aventures de Tintin" de France Culture et "Les 7 épisodes du Journal Intime de Mozart" de France Musique.

Les Cartes Postales Sonores avec l'école des Beaux-Arts de Sète

Seront exposées des cartes postales sonores réalisées dans le cadre de "l'art et l'ordi", l’atelier connecté de l’École des Beaux-Arts de Sète. A partir de sons collectés dans l’école, chaque élève a enregistré des ambiances sonores et textes. Le recto et le verso de la carte postale sont le résultat d’un travail de dessin ou photo réalisé pour illustrer le son qu’on peut écouter en flashant le QRCode imprimé.

L'enceinte Merlin

Découvrez l'enceinte conçue pour les enfants avec une élection audio exigeante et inédite, renouvelée en continu : les meilleurs contenus audio de Bayard Jeunesse, Milan Jeunesse et Radio France, sélectionnés pour leur qualité et leur diversité. Histoires, musiques, documentaires, chansons en anglais et bien sûr tous les héros des enfants, Petit Ours Brun, Anatole Latuile, Zouk ou SamSam.

Exposition Vagabondage

Errer çà et là, à l’aventure, sans but précis. Exposition d’œuvres plastiques et sonores à partir de témoignages audio et de portraits photographiques d'habitants du quartier Celleneuve à Montpellier. Une proposition artistique et poétique à partager, un peu de couleur et de son sur les murs, pour illustrer ce qui nous rassemble.

Exposition de matériel audio

Pour tous ceux que le monde de la radio fait rêver. Pour toutes celles que les mots Nagra, Revox, Tepaz, Shure font voyager. Une exposition de matériel radio, enregistreur, micro, table de mixage, poste de radio. Un voyage dans le temps de la préhistoire à aujourd’hui.

Des ateliers sur inscription

Atelier Radio

Avec l’atelier radio, les enfants pourront participer sous forme ludique et pédagogique à la création de leur propre émission. Ils seront ainsi impliqués dans une interview avec un artiste mais aussi dans l’apprentissage. Enregistrer, monter, réfléchir à l’angle, la hiérarchie de l’info, ils feront comme les grands, avec pour les accompagner, Claire Moutarde, journaliste à France Bleu Hérault et Valentin Bertrand, journaliste apprenti à Radio France. Valentin est malvoyant et il sera là pour accueillir des jeunes qui eux aussi rencontrent des difficultés de vision.

Jeudi et vendredi de 10h à midi et de 14h à 17h

Samedi et dimanche de 10h à 16h

Atelier voix, venez trouver votre voix

Forte de 20 ans de pratique de théâtre, Christine vous fera découvrir la voix radio qui dort en vous. Prêtez une oreille à votre voix. Poser sa voix afin de pouvoir exprimer sa pensée et ses émotions n’est pas une affaire innée. Cet outil dont vous vous servez tous les jours pour vous exprimer, quel soin et quelle attention lui portez-vous ? La connaissez-vous vraiment ? Dans l’atelier de la voix nous jouerons avec cet instrument afin de la rendre encore plus proche de vous. Petits et grands, ensemble autour de l’outil de communication le plus utilisé et le moins mentalisé. Venez trouver votre voix

Atelier "J'écoute dans le noir"

J’écoute dans le noir est une animation originale de Benjamins Media. Elle transporte l'enfant, l’amène à découvrir ses facultés sensorielles, et finalement, à mieux se connaître. Tout se passe simplement autour d’une boite à thé, un petit loup sur les yeux… L'enfant doit aller chercher, comprendre et restituer des sons, des mots, des sentiments et leur donner du sens. C’est voir sans voir. L’animation lui permettra d’accroître sa confiance en lui.

Jeudi et vendredi après-midi

Atelier Les Instruments Miracles

Instruments de musique fabriqués à partir de divers objets et matières. Ces instruments ont une double capacité sonore, un son acoustique et des sonorités produites par un système numérique.

Samedi de 10h à midi

Atelier Magnéto Mémoire

Depuis plusieurs années, Nicolas Thirion écume les vide greniers et les Emmaüs à la recherche de vieilles K7 audio. Il a accumulé une grande collection de musiques classiques, traditionnelles, pop, variété, mais aussi des enregistrements de pièces de théâtre ou de conférences. Il aime particulièrement les K7 enregistrées par leurs anciens propriétaires qui ont, il y a parfois de longues années, raconté des histoires ou chanté sur la bande. C’est alors toute une mémoire sonore qui apparaît à nos oreilles, parfois drôle, parfois plus intime. Apportant ses magnétophones portables et différents outils électroniques, Nicolas Thirion propose des ateliers de création sonore à partir de sa collection, et de celle des participants s’ils peuvent apporter leurs K7 personnelles. En juxtaposant, superposant, en transformant parfois les sons avec des pédales d’effets et samplers, le groupe composera une création sonore collective, à mi-chemin entre le documentaire et la musique concrète.

Vendredi après-midi, samedi matin et après-midi, dimanche matin

Atelier L'orchestre

À l’image d’une révolte sociale, les instruments vont reprendre leur liberté en évinçant le chef d’orchestre et le métronome, trop rigide à leur goût. Essayant de composer seuls, une volonté de liberté, d’autonomie et de recherche à travers différents rythmes qui se jouent autour des spectateurs. Cette installation montre des instruments de musique que les spectateurs n’ont pas toujours l’habitude d’entendre.

Atelier Création d'une émission "Voyage avec Mayssa's Caravan"

Mayssa a passé une grande partie de son enfance à voyager avec sa famille. Mayssa’s Caravan propose un atelier bilingue intitulé Voyage avec Mayssa’s Caravan. L’idée est de faire participer les enfants sous forme ludique et pédagogique à la création de leur propre émission. Ils seront ainsi impliqués dans une interview avec un artiste mais aussi dans l’apprentissage des reportages et du media radio. Un atelier durant lequel les enfants sont acteurs et fabriquent leur histoire. Ils choisissent les personnages, le lieu, la narration, et nous enregistrons un podcast pour eux.

Tous les jours de 14h à 16h

Atelier Autour des Marchés

Plongés dans les ambiances sonores de différents marchés montpelliérains, les participants sont invités à deviner les activités en cours, mais aussi à raconter des histoires inspirées de ces capsules sonores. Avec Laboratoire "l’humain", Université Paul-Valéry

Atelier-conférence "Le journalisme comment ça marche ? et les podcasts ?"

Journaliste de radio et de télévision, Benoit Califano dirige aujourd’hui ESJ Pro Campus, l’école supérieure de journalisme installée depuis 20 ans à Montpellier, une référence dans la formation des journalistes radio en France. À partir d’exemples et d’écoutes, cette conférence explorera de façon concrète la réalité et les enjeux du métier de journaliste radio. La radio est un vieux médium qui sans cesse se réinvente, dans les rédactions et les écoles de journalisme. Face aux nouveaux usages des citoyens sollicités de toutes parts sur tous les supports numériques. Face à l’abondance d’informations et d’infox qui circulent chaque jour un peu plus. Fidèles à leurs fondamentaux, les journalistes radio doivent s’adapter à leur temps numérique, et explorer de nouvelles écritures et de nouveaux formats.

Vendredi à 11h et samedi à 14h

Festival gratuit, ouvert à tous, entre le 4 et le 7 novembre de 9h30 à 18h. Pour les ateliers, n'oubliez pas de vous inscrire.