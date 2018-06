21 juin, jour de fête de la musique et partout évidemment des concerts ... jusque dans la cour de Matignon à Paris , où le Premier ministre, Edouard Philippe, a invité cette année, une classe orchestre d'une école du Havre. Des enfants de quartier difficile, avec une école en Réseau d'éducation prioritaire et ils sont donc forcement très fiers !

Avant de monter sur scène, Ilana, 10 ans a toujours un peu d'appréhension.

Avec 29 autres enfants, elle fait partie de la classe orchestre créée en 2011. Un programme qui accompagne les élèves dans la découverte d'un instrument de musique pendant 3 ans du CE2 au CM2. Une chance pour ces enfants d'une école classée en REP (réseau d'éducation prioritaire) d'autant qu'à Louis Blanc, les enfants ont tout ce qu'il faut pour bien apprendre la musique : des salles de classe entières y sont dédiées et les instruments sont fournis par le conservatoire. Patrick Bacot est le directeur du Conservatoire du Havre :

Le conservatoire envoie des professeurs et des instruments là où il y a un projet pédagogique et musical intéressant"

Même s'ils ont joué au début du mois, sur scène au Tétris, là évidemment à Matignon, c'est un sacré challenge que relèvent Anaïs qui joue du trombone et Erwan, qui lui fait du cor :

La classe orchestre s'apprête donc à se produire devant du beau monde et le programme de la journée est chargée, ce que nous raconte la directrice de l'école Elizabeth Grout :

On part aux aurores et on rentrera très tard. Le créneau de liberté de l'après-midi sera occupé par la visite des Invalides"