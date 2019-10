Fête de la science à Dijon : ils vont "raconter l'électricité"

C'est la Fête de la Science toute cette semaine L'occasion faire découvrir la science à tous, petits et grands. Ce matin on vous parle plus précisément d'un projet monté à l'école Chevreul de Dijon : un projet enseignants / élèves, pour raconter l'électricité, et rendre la Science plus accessible.

Ce vendredi, des petits côte-d'oriens de CM1, CM2 et 6e vont "raconter l'électricité". Un projet mené en partenariat avec le Musée de l'électricité de Bourgogne. Les élèves vont présenter des expériences, des montages de circuits électriques. Céline Choquet est l'une des enseignantes à l'initiative du projet à l'école Chevreul, elle est avec Martin, élève en CM2.

"On voulait participer à cette fête de la science, et on a voulu aborder l'électricité parce qu'on avait envie de travailler sur les énergies, et plus globalement sur le réchauffement climatique."

Mais concrètement, comment on "raconte" l'électricité ? "De différentes façons", répond Céline Choquet. "Au début avec mes collègues, on est partis sur l'art, on a étudié un tableau, La Fée Electricité de Raoul Dufy, et puis on s'est intéressés aux objets du quotidien : téléphones portables, ordinateurs, frigos... les enfants en ont, mais ils ne savent pas trop bien comment ça fonctionne, ni ce qu'il y avait avant cela. On est donc allés au musée de l'électricité, et on a découvert là-bas des perles rares, une multitude d'objets, que les enfants ont pu manipuler, ils ont pu voir qu'avant leurs téléphones portables, il y avait d'énormes téléphones. Et puis les enfants ont découvert les grands inventeurs."