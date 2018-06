Entre 200 et 300 personnes se sont réunies samedi 16 juin devant le collège Gaston Vasseur de Feuquières-en-Vimeu. Habitants, maire de la ville, professeurs et parents d'élèves protestent contre la probable fermeture du collège en 2020.

Feuquières-en-Vimeu, France

Le collège Gaston Vasseur de Feuquières-en-Vimeu est sur la liste des trois établissement annoncés pour fermeture dans les années à venir par le Président du conseil départemental de la Somme. Une décision incompréhensible pour les 200 à 300 personnes mobilisées ce samedi 16 juin devant l'établissement.

Parents d'élèves, habitants, personnels enseignants et élèves ne comptent pas laisser faire. Ils reprochent au Président (LR) du conseil départemental de la Somme, Laurent Somon, "une décision injuste et incompréhensible" et lui réclament plus d'explications.

Où vont aller nos enfants ? A 15, 30 kilomètres de plus ? On a l'impression qu'on prend les élèves pour des pions. Mais il y aura des répercutions ! Ils seront fatigués et c'est sans parler des sur-effectifs qu'on va retrouver dans les classes ensuite." - Virginie, parent d'élève.

Des parents et des professeurs qui se disent d'autant plus étonnés d'une décision prise sans concertation. Ils sont soutenus par le maire de la ville, Bernard Davergne, tout aussi surpris de ne pas avoir eu connaissance de cette décision plus tôt.

Ce choix doit être entériné par un vote le 25 juin prochain. En attendant, de nouvelles actions sont prévues. Un blocage de l'établissement ce lundi, suivi d'une grève des professeurs mardi.