Fin annoncée de l'école à la maison : des familles de Loire et de Haute-Loire sous le choc

La fin annoncée de l'instruction en famille, ce vendredi par Emmanuel Macron, plonge des familles de la Loire et de Haute-Loire sous le choc. Elles ont opté pour l'école à la maison pour des raisons bien précises et n'entendent pas devoir s'en passer.

"J'ai pris une décision sans doute l'une des plus radicales depuis les lois de 1882 et celles assurant la mixité scolaire entre garçons et filles en 1969", a souligné aujourd'hui Emmanuel Macron, avec l'annonce de la fin de l'instruction à domicile sauf pour raisons médicales. Il souhaite imposer l'instruction à l'école dès 3 ans à partir 2021. Une décision qui plonge les familles concernées sous le choc, dans la Loire et en Haute-Loire.

Certains, comme Robert, parlent d'une "atteinte à un droit fondamental de la Constitution". Cet altiligérien, ancien enseignant, a arrêté d'envoyer son fils de huit ans à l'école depuis deux ans et demi. Pour une raison simple à ses yeux : "le système scolaire ne répond pas aux besoins des enfants qui sortent du cadre traditionnel." Son fils est diagnostiqué à haut potentiel. Une situation mal comprise et mal gérée dans la plupart des classes qu'il a fréquentées.

Robert ne remet pas du tout en question l'importance de l'éducation : "La mère de mon fils a un doctorat, j'ai moi-même fait de longues études, on comprend bien que l'instruction est essentielle. Mais nous obliger à envoyer notre fils à l'école, c'est porter préjudice à son développement." Après des postes à l'étranger, il est rentré en France justement pour profiter de cette possibilité. Robert envisage maintenant de repartir après cette annonce.

Un projet de loi sur la fin de l'instruction à domicile sera débattu en Conseil des ministres le 9 décembre, puis discuté au Parlement au premier semestre 2021.