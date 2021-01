Fin d'Erasmus au Royaume-Uni : quel avenir pour les étudiants d'Indre-et-Loire ?

C'est l'une des nombreuses conséquences du Brexit qui est entré en vigueur ce 1er janvier. Les étudiants, notamment tourangeaux, ne pourront plus bénéficier d'Erasmus au Royaume-Uni. Actuellement, plus de 60 jeunes d'Indre-et-Loire s'y trouvent dans le cadre de ce programme universitaire.

C’est un programme qui a été popularisé en France par le film "l’Auberge Espagnole" ! Erasmus, ce programme d’échange universitaire qui permet depuis plus de 30 ans aux étudiants européens de passer quelques mois à l’étranger, ne sera plus possible au Royaume-Uni dès la rentrée 2021, Brexit oblige.

Chaque année, c’étaient pourtant 10 000 Français qui franchissaient la Manche pour y mener une partie de leurs études. Actuellement, par exemple, ce sont 64 étudiants de l’université de Tours qui se trouvent au Royaume-Uni dans le cadre de ce programme.

Que va-t-il donc se passer à l’avenir pour tous ceux qui voudraient passer une année outre-Manche, ou du moins vivre une expérience anglophone à l’étranger ? Il y a encore beaucoup d’incertitudes qui demeurent.

Un risque : que les moins favorisés ne puissent plus partir au Royaume-Uni

Chloé s’estime chanceuse. Cette tourangelle passe la fin de sa troisième année de licence d’histoire à York, dans le centre de l’Angleterre. Partir dans le cadre d’Erasmus lui a permis de ne pas payer les frais d’inscriptions sur place, et de bénéficier notamment d’une bourse de plus de 1000 euros pour son semestre. Sans ça, elle n’aurait jamais pu partir. "Non, certainement pas ! J'aurai peut être pris un autre pays moins cher, mais au Royaume-Uni, non, vu le prix des loyers ! J'ai l'option cantine, plus mon logement, je paye plus de 800 euros par mois et je dois partager la salle de bains et la cuisine avec une dizaine de locataires".

Et c’est bien ça le risque de ne plus pouvoir faire un Erasmus outre-Manche, que ce ne soient que les élèves les plus favorisés qui puissent faire des études au Royaume-Uni. Colombine Madelaine le regrette, mais la vice présidente de la fac de Tours en charge des relations internationales veut aussi relativiser. "Nous avons de nombreux autres très beaux accords avec d'autres partenaires au sein d'Erasmus, donc les étudiants pourront continuer à partir sur d'autres destinations que le Royaume-Uni".

Des accords vont être négociés avec chaque université anglaise

Pour pallier la perte des accords Erasmus au Royaume-Uni, elle va de toute façon passer les prochains mois à négocier directement avec chaque université anglaise pour pouvoir quand même continuer à envoyer des étudiants là bas, sans bourse malgré tout.

"Il faudra conclure de nouveaux accords, des conventions hors Erasmus, c'est exactement le type d'accords que nous avons avec d'autres universités aux Etats-Unis, au Canada, en Chine. Mais nous ne savons pas encore à quelles conditions. _La crainte étant peut-être que certaines universités anglaises revoient les conditions à la baisse_, en demandant par exemple à nos étudiants de payer des frais d'inscription évidemment plus chers que les nôtres lorsqu'ils viennent étudier là-bas".

"Le deuxième problème" ajoute-t-elle, _"c'est qu'ils n'auront de toute façon plus le bénéfice de la bourse Erasmus, les étudiants pourront partir mais auront moins de bourse pour partir". C_olombine Madelaine va aussi tenter de conclure des accords avec d’autres pays anglophones pour coller à la volonté des étudiants tourangeaux d’améliorer leur anglais.

Le Royaume-Uni était jusqu’ici la deuxième destination préférée des Français dans le cadre d’Erasmus. Ce qui est aussi très prisé des étudiants tourangeaux, ce sont les pays nordiques, tels que l’Islande, la Norvège, la Suède et la Finlande, ainsi que l’Italie.