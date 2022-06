Fin d'une année scolaire laborieuse en Haute-Garonne, pour le syndicat des enseignants Snudi-FO

Il ne reste plus que quelques jours de classe aux écoliers. La date officielle est le jeudi 7 juillet. Pour le syndicat d'enseignants Snudi-FO, en Haute-Garonne, avec le manque de remplaçants, l'année a été tellement difficile que les élèves seront surement au rendez-vous jusqu'à la fin.

Souvent, on le sait, les derniers jours de l'année, les classes se vident. "J'ai dis aurevoir à beaucoup de copains vendredi, confie Léonceen sixième, ils sont tous partis ! Mais moi je reste, je ne veux pas manquer la fête de l'école."

Pascale Ballereau, secrétaire départementale de la Haute-Garonne du Snudi-FO, le syndicat des instituteurs et professeurs des écoles, parie quand même sur des classes remplies, même pour la dernière semaine. "Les parents ont dû s'organiser pour garder leurs enfants à la maison de manière régulière, donc ils seront à l'école jusqu'au dernier jour, affirme-t-elle."

Des classes fermées par manque d'enseignants

L'année a été laborieuse pour la syndicaliste, entre unprotocole Covid encore difficile à mettre en place en début d'année : "En janvier par exemple, ça se comptait en centaine de classes fermées par jour." En cas d'absence, on ne pouvait pas surcharger les autres classes, ajouté à cela le manque de personnel : "Dans le département de la Haute-Garonne, il manque entre 100 et 200 remplaçants. Et la situation sera la même l'année prochaine puisque qu'aucun poste n'est créé."

L'année scolaire se termine le jeudi 7 juillet. Les élèves reprendront le chemin de l'école le 1er septembre.