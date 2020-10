Fin de l'école à la maison : cette famille mayennaise trouve la décision d'Emmanuel Macron injuste et brutale

"L'école c'est le creuset républicain" pour Emmanuel Macron. Le Président de la République a sonné la fin de l'école à la maison, alors que l’instruction est obligatoire dès 3 ans.

Une mesure au nom de la lutte contre le séparatisme. Les familles concernées considèrent cette décision injustifiée et brutale.

Chez nous, en Mayenne, Mireille et Thomas Fuchez font l'école à la maison à leurs deux enfants de 11 et 6 ans. Le chef de l'Etat se trompe de combat assure le couple : "on connait plein de familles qui ont fait même le choix que nous et ça n'a aucun lien avec une cause religieuse. C'est pour faire différemment, c'est pour s'adpater aux rythmes des enfants, à leur rythme d'apprentissage. L'instruction en famille n'est pas bien connue. On croit encore que c'est l'école qui est obligatoire et pas l'instruction. On peut avoir quand on ne connait. Se prendre cette mesure maintenant d'une façon aussi brutale si ce n'est pas dangereux c'est au moins brutal".

En France, 50.000 familles font l'école à la maison, plusieurs dizaines au moins en Mayenne.

►►Reportage dans la famille Fuchez, "on ne voit pas pourquoi l'école républicaine serait plus républicaine qu'un autre mode d'instruction.