Coronavirus : retour au présentiel à 100% dans le collège Gérard Philippe à Chauvigny

Après cinq mois de cours à moitié en distanciel pour les élèves de quatrième et de troisième, le collège Gérard Philippe à Chauvigny, revient au 100% présentiel. L'un des plus gros collèges de la Vienne était le seul à avoir adopté ce système hybride en novembre 2020.

C'est la fin de l'hybridation au collège Gérard Philippe à Chauvigny dans la Vienne. Tous les élèves sont revenus en présentiel à 100% lundi 22 mars, même si des adaptations sont encore à prévoir. Depuis novembre 2020, les 4e et 3e étaient en classe un jour sur deux. C'était le seul collège de la Vienne à avoir adopté ce système hybride, sur décision du rectorat, en raison notamment des effectifs de l'établissement, le plus gros du département avec 780 collégiens. Au premier déconfinement, en mai 2020, la rentrée avait dû être reportée après la découverte de plusieurs cas de covid-19, qui avait donné lieu à un dépistage massif. En novembre, un système de mi-jauge avait été adopté.

La fin de cinq mois de classe en demi-jauge

Cartable sur le dos, Jade n'est pas tout à fait ravie de retrouver la formule initiale : "C'est sûr qu'on devait avoir du retard sur le programme mais je préférais quand même l'hybridation, on avait plus d'attention en demi-classe et c'était plus facile de travailler" explique cette élève de troisième. Pendant l'hybridation, le collège a fait venir les élèves de 4e et 3e un jour sur deux pour maintenir un lien fort, et les élèves décrocheurs ont été invités à venir tous les jours dès le début de l'hybridation. Les cours n'étaient pas filmés donc les élèves à la maison devaient effectuer des exercices. "Nous n'avons pas le matériel pour filmer, il y aurait aussi eu des inégalités pour les élèves pas tous équipés de la même manière, et puis cela pose d'autres questions de filmer un enseignant sur le long terme" explique le principal, Pierre Alix.

Au niveau scolaire, Lilou, préfère quand même le présentiel pour tout le monde : "Parce qu'on a les professeurs en face de nous, c'est plus facile pour leur poser des questions" avance l'élève de quatrième avant d'avouer être partagée : "Un peu anxieuse qu'il y ait toute la classe car on est à côté les uns des autres." Ce dilemme entre l'intérêt pédagogique de retrouver tous leurs élèves et la responsabilité d'un point de vue sanitaire se ressent aussi chez les enseignants qui n'ont pas souhaité s'exprimer.

Éviter les brassages

Un test salivaire à grande échelle a été réalisé le 8 mars dans l'établissement pour évaluer le niveau de circulation du virus : un peu plus de la moitié des élèves se sont fait tester (environ 480) et un seul cas positif a été détecté. "Ce n'est pas un indicateur à prendre comme référence mais cela montre qu'à l'instant T, la circulation du virus était faible" explique le principal du collège, Pierre Alix. Après cinq mois d'hybridation et la venue de plusieurs inspecteurs pour évaluer le système ainsi que les besoins des élèves, le rectorat a donc mis fin à cette hybridation. "On avait des inquiétudes de parents aussi parce qu'on a des échéances d'orientation ou d'examens. Je suis pour ma part satisfait que les élèves reviennent. Au point où on en est aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure des choses pour eux" explique le principal tout en précisant : "Il faut être vigilant. On s'adaptera et on suivra les préconisations qui nous seront faites."

Le premier défi de l'un des plus importants collèges de la Vienne : éviter les brassages, surtout à la cantine, où 90% des 780 élèves déjeunent tous les midis. Aujourd'hui, les élèves mangent niveau par niveau (par exemple les troisièmes, puis les quatrièmes, et ainsi de suite) et les heures de repas sont élargies. "Des barrières ont été installée dans la cour pour séparer les niveaux, ce que d'autres établissements n'ont pas fait" explique, satisfaite, Régine Tribollet.

Les parents partagés face au retour au 100% présentiel

La présidente de l'Association des parents d'élèves indépendantes de Chauvigny (l'APEIC) salue la fin de l'hybridation : "Aujourd'hui, nous sommes satisfaits, je dirais même plutôt soulagés de cette décision. Déjà pour arriver à boucler le programme scolaire, étant donné que les troisièmes doivent passer le brevet des collèges. On a eu plusieurs dizaines de témoignages par écrit. Nous parlons des gros soucis de décrochage scolaire, y compris parmi des élèves plutôt bon élève" détaille Régine Tribollet.

La FCPE se dit plus partagée : "Pour une partie des parents, c'est un grand soulagement que les enfants reviennent à l'école tous les jours. Il faut bien prendre en compte aussi. Il y a plein de parents, notamment des parents de troisième, qui étaient très inquiets parce qu'il y a le brevet à la fin de l'année." avance son président, Vincent Bohan avant d'ajouter : "Puis, d'un autre côté, on avait aussi des parents qui ne jouaient pas. Leurs enfants avaient fait des progrès à l'oral parce que c'était l'unique classe. L'enfant est un peu timide. Il n'ose pas trop dans la classe entière, mais là, en demi classe. Et du coup, il ose parler, donc il a fait des progrès". Le président de la FCPE fait aussi part d'inquiétudes sanitaires : "On a aussi des parents dans ce collège qui sont malheureusement atteints de cancer ou d'autres maladies à risque et qui courent un danger à cause de la covid-19. Pour ces familles là, on peut peut-être trouver une solution. Je ne sais pas laquelle, mais en tout cas il faut qu'on en discute avec la direction de l'établissement." conclut Vincent Bohan.

Une pétition début mars avait demandé la fin de l'hybridation

Système qui a partagé les parents. Début mars, 311 personnes dont 150 parents ont signé une pétition nationale sur change.org pour demander la fin de l'hybridation. Pétition lancée l'APEIC et dont la FCPE s'est désolidarisée dans un communiqué, jugeant que ce texte pointait les enseignants. Ce qui n'était pas l'objectif assure la présidente de l'APEIC : "Le but de notre pétition était de dénoncer un mode d'enseignement en mode "dégradé" par rapport à l'enseignement normal que les autres élèves ont eu en étant présents à 100% en présentiel dans leur établissement scolaire. Nous n'avons jamais eu l'intention de pointer du doigt le corps enseignant ou qui que ce soit. Tout le personnel du collège fait de son mieux depuis le début de la pandémie il y a un an et doit sans cesse s'adapter au gré des modifications des protocoles sanitaires et des nouvelles directives gouvernementales" explique Régine Tribollet. Les parents espèrent néanmoins de l'apaisement à présent.

Aujourd'hui l'établissement doit encore faire des ajustements comme les cours de langue vivante ou de latin qui prévoient initialement un brassage des classes "mais depuis le début de l'épidémie nous nous adaptions quasiment chaque jour" conclut Pierre Alix, le principal du collège.