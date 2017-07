Fin des classes : en Corrèze, c'est carrément l'école qui ferme au Chastang

Les grandes vacances débutent officiellement ce vendredi soir après la fin de l'année scolaire. Pour Le Chastang, en Corrèze, cette date prend une tournure particulière car c'est carrément l'école qui va fermer définitivement.

Même si certains enfants ne sont pas allés à l'école jusqu'au bout, ces derniers jours, la fin officielle des cours en classe c'est bien ce vendredi qui marque le début des grandes vacances. Au Chastang, en Corrèze, cela est surtout synonyme de fermeture définitive de l'école où l'unique classe disparaîtra de la carte scolaire à la rentrée prochaine.

Les volets définitivement fermés à l'école du Chastang © Radio France - Nicolas Blanzat

Dans cette commune de 400 habitants près d'Aubazine, entre Brive et Tulle, il ne restait qu'une classe de six élèves, tous en CM2, qui vont rejoindre le collège à Beynat. Il en sera fini ce vendredi soir de cette école qui a ouvert avant 1850 mais à une date pas réellement connue de nos interlocuteurs. Un moment évidemment chargé d'émotion pour la bourgade où une exposition "l'école d'hier à aujourd'hui" s'est tenue le week-end dernier en présence de nombreux anciens élèves et instituteurs.

"Le coeur un peu lourd" pour le maire du Chastang, Josette Farfal Copier

Nicolas Blanzat est allé à la rencontre des élèves, de leurs encadrants et des élus à la veille de la fermeture pour un moment rempli d'émotion.

Fermeture définitive de l'école du Chastang, reportage Copier

Annie (cantine, garderie, entretien) et Denise, cantinière depuis 1982, avec les derniers élèves de l'école © Radio France - NB