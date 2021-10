Fin du masque à l'école : "Il faut plus de tests salivaires mais il y a un problème d'organisation" (SNUIPP)

Les élèves varois du CP au CM2 peuvent laisser le masque dans leur cartable depuis ce lundi matin, le masque n'est plus obligatoire dans les écoles du département pour les enfants car le taux d'incidence est de 49 cas pour 100.000 habitants. La levée de la mesure est saluée par Alain Tournay, co secrétaire départemental du Snuipp dans le Var même si il tient à rappeler l'importance des tests pour éviter de nouvelles hausses de contaminations.

C'est un soulagement pour les enfants et les enseignants ne serait-ce que pour le confort au niveau de l'apprentissage mais il faut aussi souligner le paramètre sanitaire - Alain Tournay

Si le syndicat veut rester prudent c'est parce que dans trois départements déjà en France : en Lozère, dans la Creuse et en Aveyron, le taux d'incidence a explosé chez les plus jeunes, laissant craindre l'arrivée d'une nouvelle vague de coronavirus. Les élèves en Lozère sont d'ailleurs dès ce lundi obligés de remettre le masque à l'école alors qu'il ne l'était plus. C'est pour cette raison qu'Alain Tournay insiste sur les tests salivaires.