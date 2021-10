Fin du masque dans les écoles de Corrèze : les enfants trop contents, les parents et enseignants plus partagés

Le masque n'est plus obligatoire dans les écoles de 47 départements, mais reste de rigueur encore au collège et au lycée

C'est une information qui n'avait échappé à personne. Le port du masque n'est plus obligatoire à partir de ce lundi dans les départements où le taux d'incidence est en-dessous de 50 cas pour 100 000 habitants. En Limousin c'est le cas de la Creuse et de la Corrèze. Mais pas de la Haute-Vienne.

On avait chaud avec". Un jeune Tulliste

Vendredi dernier, dernier jour où le masque était donc encore imposé dans les écoles corréziennes, ce n'étaient pas les enfants qui allaient regretter cette décision. "C'est mieux parce que en classe c'est énervant. Quand on lit c'est chiant quand on respire" dit Laïna une écolière de Tulle. Une autre jeune Tulliste se réjouit plus encore : "on avait chaud avec. Du coup je suis trop contente". Et la plupart des parents sont en accord avec les enfants. "C'est plutôt une bonne chose pour les enfants qui vont pouvoir enfin remontrer leur visages, leurs sourires" dit un papa suivi par un autre : "C'est bien pour remettre du lien social, un lien plus vrai pour nos enfants".

Un gain de temps et de confort mais prématuré

Malgré tout certains se posent des questions : "C'est mieux pour eux, pour la respiration. Après c'est si ils sont malades." lance Mélodie, la maman de Laïna. "C'est un peu tôt. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver encore" ajoute une autre maman. Les enseignants sont aussi très partagés. "Pour la vie des enfants comme des enseignants c'est un gain de temps et de confort," indique Karine Rossander, co-secrétaire du syndicat SNUipp de la Corrèze. C'est notamment mieux pour certains apprentissages comme celui de la lecture précise-t-elle. "Mais c'est prématuré du pont de vue de la santé" ajoute l'enseignante rappelant que la circulation du virus reste plus importante chez les enfants que chez les adultes.