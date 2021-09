Fin du masque à l'école primaire : "Un geste plus diplomatique que sanitaire"

Le syndicat SNUIPP-FSU dans le Finistère estime que la fin des masques pour les enfants de primaire (dès le 4 octobre) sous condition est un soulagement pour les enseignants. Mais cela pose question.

"La fin du masque, c'est un geste plus politique que sanitaire", fustige d'emblée Sabrina Manuel, secrétaire SNUIPP-FSU dans le Finistère et invitée de France Bleu Breizh Izel ce jeudi. Elle dirige de l'école François Mitterrand à Ploudalmézeau. Mais "c'est plutôt reçu comme une bonne nouvelle, car les enfants le portaient plus ou moins correctement. Ça va soulager les collègues en termes de gestion. Il fallait le changer à midi."

Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué mercredi que le port du masque ne serait plus obligatoire pour les enfants de primaire à partir du 4 octobre, dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 50 cas de coronavirus pour 100.000 habitants.

Notre crainte, c'est que si on demande d'enlever le masque aux enfants, on leur redemande de le porter par la suite.

Et ça pose question pour Sabrina Manuel, enseignante près de Brest : "Le taux d'incidence à Brest est de 90 à Brest et de 87 sur les 0-10 ans dans le Finistère. Donc on se focalise sur les chiffres globaux départementaux, mais il faut faire attention. Et on sera attentif à ce que la contrepartie ne soit pas une vaccination obligatoire pour les enfants. Notre crainte, c'est que si on demande d'enlever le masque aux enfants, on leur redemande de le porter par la suite s'il y a une multiplication des cas. Ce serait vécu très difficilement par les petits."

Et le port du masque pour les enseignants ?

Le problème est peut-être aussi ailleurs. "C'est surtout le port du masque par les enseignants qui peut poser souci en termes de phonologie pour les grandes sections ou les CP pour l'apprentissage de sons. On nous avait promis des masques spécifiques en début d'année dernière que l'on a jamais reçue."