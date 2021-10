Fin du port du masque dans les écoles primaires de Lozère

"Les avantages de plus mettre le masque, ça va moins gratter, on va moins transpirer dedans." Dans cette classe de CM1-CM2 de l’école primaire de Bonijol à Mende, les enfants sont heureux de ne plus mettre le masque : "je suis très content, on va enfin respirer". Mathias le professeur de cette classe y voit du bon et du moins bon : "c'est une question un peu épineuse parce qu'il y a des avantages, évidemment, il y a des inconvénients et les inconvénients, c'est que le virus continue de circuler et que l'on cherche quand même à protéger les enfants et les enseignants et les parents aussi à la maison. Après les avantages tout le monde les connaît aussi. Ça va être un peu une libération pour les enfants aussi, parce qu'ils vont pouvoir à la fois respirer, on va dire un peu plus normalement et un peu plus tranquillement, surtout en classe, se faire entendre un peu plus facilement et mieux. On a eu quand même longtemps des difficultés sur la lecture, sur l'écoute. Arrive à se faire entendre avec un masque, ce n’est pas toujours évident et je pense, ça va être un peu une libération pour eux".

En revanche, pour les personnels du primaire dans ces mêmes départements, "le masque est toujours porté par les adultes intervenant auprès des élèves ", notamment les "personnels de l'Education nationale et des collectivités locales, AESH (Accompagnants d'élèves en situation de handicap). Le masque restera obligatoire dans les 54 départements "où une circulation élevée de l'épidémie est constatée", selon un décret.

Le passage du protocole 2 au protocole de niveau 1 (sur 4 niveaux) dans les 47 départements cités signifie aussi un allégement au niveau de la pratique du sport dans les établissements: il sera possible dès lundi de pratiquer les activités physiques et sportives "sans restriction", selon le ministère. Jusqu'ici, en intérieur, les enfants ne pouvaient pas pratiquer de sports de contact et devaient observer une "distanciation adaptée". Avec le niveau 1, il n'est par ailleurs plus obligatoire de limiter le brassage des élèves par niveau. Seuls les regroupements importants doivent être limités. Sont concernés par la fin de l'obligation: l'Aisne, l'Allier, les Ardennes, l'Aveyron, le Calvados, le Cantal, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Côte-d'Or, les Côtes-d'Armor, la Creuse, la Dordogne, l'Eure, le Finistère, le Gers, l'Indre, l'Indre-et-Loire, l'Isère, les Landes, le Loir-et-Cher, la Loire, la Haute-Loire, la Loire-Atlantique, le Loiret, la Lozère, le Maine-et-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, le Morbihan, la Nièvre, l'Orne, le Pas-de-Calais, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine-Maritime, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, les Vosges et l'Yonne.