Fin du port du masque dans les écoles primaires : "L'apprentissage redeviendra plus facile"

Le masque anti-covid tombe… enfin presque. Mercredi, à l'issue du Conseil de défense sanitaire, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé la fin du masque à l'école primaire dès le lundi 4 octobre dans les départements où le taux d'incidence est inférieur à 50. Cela concerne donc la Mayenne, où ce taux d'incidence s'établit à 46,5 nouveaux cas pour 100.000 habitants depuis le mardi 21 septembre.

Plus de masques en classe pour nos enfants, voilà qui soulage les enseignants. Comme Hélène Guerrier, est la directrice de l'école Elise Freinet à Saint-Jean-sur-Mayenne. "De voir les enfants masqués comme ça à l'école, c'était difficile. Même dans la communication, savoir s'ils vont bien, et pouvoir échanger avec eux. Ce sera beaucoup plus facile, donc c'est un très, très grand soulagement", explique cette institutrice de CM1-CM2.

Sans le masque et un retour presque à la normale, c'est aussi l'apprentissage de la langue française qui sera plus simple à réaliser pour le corps enseignant. "Notamment avec les CP et CP-CE1 où on apprend les sons. On a besoin de voir la bouche des enfants, tout comme ils ont besoin de voir la nôtre", poursuit Hélène Guerrier.

Moins de classes en extérieur

Pour l'instant, le personnel des écoles primaires et les instituteurs devront garder le masque. Encore faut-il aussi que le taux d'incidence en Mayenne ne dépasse le seuil des 50 nouveaux cas pour 100.000 habitants. A Saint-Jean-sur-Mayenne, Hélène Guerrier avait l'habitude de faire classe en extérieur pour éviter de porter le masque, mais avec l'arrivée de l'automne cela n'aurait plus été possible bien longtemps.

"La rentrée s'est faite sous le soleil. On a eu la chance de pouvoir faire cours à l'extérieur. Les conseils d'élèves hebdomadaires, par exemple, ou lors de sorties natures. Avec l'automne, la pluie, le mauvais temps, nous allons rester davantage dans les classes. Donc là encore cela nous rassure", termine la directrice d'école.