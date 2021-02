Financement public d'une université privée : Laval Agglo prend le temps de la réflexion jusqu'à l'été

C'est un dossier qui crée la polémique : faut-il donner de l'argent public à une université privée pour son développement ? La Région et le Département ont déjà apporté leur soutien et leur promesse d'aide financière. Et c'est là que le bât blesse ! Pour plusieurs syndicats, pas question que l'argent public puisse servir à financer une institution catholique, qui se trouverait en concurrence avec l'université du Maine.

Ces organisations estiment que les formations payantes de l'UCO ( jusqu'à 5.000 euros par an) entreraient directement en concurrence avec celles dispensées par l'université du Maine. Ils n'acceptent pas le principe que les fonds publics permettent de financer une grande partie de ce projet d'extension de l'institution catholique.

Pour Sylvain Chareton, le directeur de l'UCO, les formations qui sont proposées par son établissement privé catholique, n'entrent pas en concurrence avec celles dispensées par l'université du Maine. "Ce que nous proposons, ce sont des formations qui n'existent pas ailleurs", dit-il. Pour lui, l'ambition est de "devenir un pôle universitaire reconnu au plan régional et national, un atout, pour les jeunes mayennais".

L'ancienne majorité de droite à Laval Agglo avait promis 25% du financement

Cette question du financement a agité les débats du bureau communautaire de Laval Agglo lundi soir, pendant plus de heures, sur la meilleure manière d'accompagner les projets d'implantation ou de développement d'établissements d'enseignement supérieur.

Finalement, la majorité de gauche a décidé de faire un bilan de l'offre avant de prendre une décision, d'organiser une conférence d'ici l'été réunissant tous les acteurs locaux et régionaux et de définir des modalités d'accompagnement des projets. Pour être plus clair, à ce stade, Laval Agglo ne confirme pas les engagements de l'ancienne majorité de droite, à savoir 25 % de financement du projet.

à lire aussi Un collectif créé pour protester contre le financement public de la Catho à Laval

L'université catholique de l'Ouest (UCO), ce sont, fin décembre 2020, 380 étudiants, dans neuf filières universitaires, du bâtiment à la réalité virtuelle, en passant par la librairie, la communication, ou l'éco-gestion. Son projet, c'est de déménager et de s'étendre, sur le campus de Changé, afin d'accueillir, d'ici 2023, plus de 700 étudiants. Un projet d'environ 10 millions d'euros.