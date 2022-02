Fini le masque dans la cour de récré : les réactions de parents à Valence

Le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur dans les écoles de Drôme et d'Ardèche selon le nouveau protocole sanitaire. Il n'y aura besoin plus que d'un test au lieu des trois demandés jusqu'ici aux cas contacts. Les parents comme les enfants à Valence sont plutôt soulagés.

Le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur pour les élèves de Drôme et d'Ardèche (image d'illustration).

Certains ont gardé les vieilles habitudes. "Tu peux retirer ton masque ici et le remettre à l'intérieur du bâtiment", indique à un jeune garçon masqué Nicolas Rey, le directeur de l'école élémentaire Jules Michelet à Valence. Les vacances passées, le nouveau protocole entre en vigueur dans les écoles de Drôme et d'Ardèche. Le soulagement des parents et des enfants est palpable.

Masque en intérieur mais plus à l'extérieur

Mima en rigole encore. Ce lundi 28 février, son fils a mis son masque en sortant du logement. "Je lui ai dit que ce n'était plus obligatoire dans la cour de récré, sourit la maman. Il m'a demandé si c'était le cas aussi en classe et je lui ai répondu que malheureusement non". Le masque reste obligatoire dans les classes mais ce début de liberté à l'extérieur est déjà apprécié par les parents. "Enfin, ils vont pouvoir respirer !", se réjouit Nassima. "Ma fille n'attendait que ça, elle m'a dit qu'elle était trop contente", rajoute Christelle. Justement réaction de Lilia : "On a dû mal à respirer avec les masques, ça gêne".

Seule Zineb ne semble pas comprendre la logique du nouveau protocole : "C'est n'importe quoi ! Ça ne sert à rien de le garder en classe et de le retirer à l'extérieur. En classe, les élèves sont séparés alors que dans la cour de récréation, ils jouent ensemble et sont plus serrés".

Le directeur, Nicolas Rey, attend surtout la fin du masque en intérieur : "Tout ce qui va dans le sens de l'allégement c'est une bonne nouvelle. Mais sur le plan pédagogique, nous attendons la normalisation de ce qui se passe dans les classes. Je pense aux CP qui apprennent les sons et qui ont besoin de voir la bouche, le visage et le non-verbal".

La fin des trois tests pour les cas contacts

Une normalisation attendue également sur la gestion des entrées dans l'établissement. Finis les trois tests réclamés aux enfants cas contacts. Plus qu'un seul à J+2 est toujours demandé. "On a eu des situations compliquées à pointer dans des tableaux les tests de chaque élève. C'était devenu quelque chose de très pesant. Les enseignants et moi étions contraints à une sorte de comptabilité sanitaire très difficile", explique le directeur.

Cet allègement est vécu également positivement par les parents. Mima le dit : "Allez tester vos enfants, c'est impossible". Ratiba se remémore : "Dès que je l'ai fait, mon enfant s'est mis à hurler". Nassima l'avoue : "Je n'enfonçais pas très loin le test dans le nez, je n'y arrivais pas". Et Sheryfa va enfin pouvoir souffler : "Dès qu'il n'y avait pas d'autotest en pharmacie, il fallait faire la queue en laboratoire, ça va être beaucoup plus simple maintenant".

Mais cette dernière met en garde : "C'est une bonne nouvelle ce nouveau protocole mais il va falloir rester prudent pour pas que le virus reparte". La Drôme compte toujours 534 cas de Covid-19 pour 100.000 habitants.