Fini le masque dans les écoles élémentaires savoyardes : "c'est un peu la fête ce matin !"

C'est un véritable soulagement pour ces écoliers savoyards. Ils n'ont plus l'obligation de porter le masque en classe puisque le taux d'incidence est passé sous le seuil d'alerte des 50 cas pour 100.000 habitants dans le département. A l'école de la Forgerie à Cognin, dans l'agglomération de Chambéry, les écoliers étaient ravis ce lundi matin.

"On en pouvait plus de ce masque, on arrivait même pas à respirer, on entendait pas bien quand les autres parlaient" explique Linor, âgé de huit ans. "Ca gênait la bouche et ça faisait très mal aux oreilles".

"On est trop content d'enlever le masque"

On a rarement vu des enfants aussi heureux d'aller à l'école le matin ! A l'école de la Forgerie à Cognin, ce lundi matin, tous étaient ravis d'avoir laisser le masque à la maison. Un début de retour à une vie normale, une bouffée d'oxygène pour ces écoliers savoyards. "C'est un peu la fête ce matin !" explique cet élève. "On est très content" insiste Léane.

"C'est génial, c'est plus sympa de voir les visages des copains quand on rigole" - Solal

"Quand on rentre dans les classes, ils auront plus besoin de nous dire de remettre le masque, de le mettre comme il faut" explique Solal, dix ans. "C'est plus facile pour les cours d'anglais et puis on les oubliait souvent ces masques, c'était pas facile" ajoute Gabrielle.

AUDIO - Témoignages des écoliers ravis d'enlever le masque. Copier

Un soulagement aussi pour les parents d'élèves

Les parents d'élèves sont également soulagés ce lundi matin. Pas d'inquiétude par rapport à la transmission du covid-19, ils sont surtout contents que leurs enfants respirent à l'air libre et ça leur évite aussi la logistique des masques qu'il faut gérer depuis que les élèves le portent en classe, depuis septembre 2020.

"C'était le casse-tête ces masques, il fallait les laver, ne pas les oublier chaque jour, on en avait vraiment marre" explique Laetitia, une maman d'élève. "Ca coûtait cher aussi, moi j'ai trois enfants, ça devenait compliqué" ajoute une autre maman devant l'école de la Forgerie à Cognin.

"C'est un gros soulagement pour nos enfants, pour nous aussi, cette logistique était embêtante et ça avait un coût" explique Julia, maman de Solal.

AUDIO - Interview de Julia, maman d'élève. Copier

Un apprentissage plus facile sans le masque

Pour le directeur de l'école La Forgerie à Cognin, c'est aussi une très bonne chose, particulièrement pour l'apprentissage, notamment de la lecture. "Pour l'apprentissage des sons, le fait de voir les visages des élèves pour permettre une bonne articulation, c'est très important" explique Xavier Arand.

L'école accueille treize élèves de l'Institut de jeunes sourds de Cognin. "Même si ces élèves avaient des masques transparents, inclusifs, cela les gênait et il y avait un effet de résonnance dans ces masques".

Le directeur espère qu'il ne faudra pas que les élèves remettent le masque à l'avenir : "si la situation épidémique se dégrade à nouveau et que dans plusieurs semaines il faut de nouveau leur faire porter le masque en classe, ça va être très compliqué".

AUDIO - Interview du directeur de l'école La forgerie à Cognin, Xavier Arand. Copier

Les enseignants et le personnel qui travaille dans les écoles, eux, gardent le masque, en Savoie comme ailleurs. L'allégement ne concerne que les élèves.